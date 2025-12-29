ولدان: جهاد تبیین امروز یک واجب فوری و قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح دوشنبه در جلسه «چله جهاد تبیین فارس» با اشاره به جایگاه قرآن در شکلدهی هویت انسانی اظهار کرد: انسان زمانی به کمال میرسد که قرآنی و وحیانی شود و قرآن خود نخستین و کاملترین منبع تبیین است؛ کتابی که «تبیان کل شیء» بوده و مأموریت الهی انسان مؤمن را روشن میکند.
وی با بیان اینکه تبیین، وظیفه ذاتی انبیا و اولیای الهی است، افزود: رهبر معظم انقلاب در کتاب انسان ۲۵۰ ساله تصریح میکنند که همه پیامبران دو مأموریت اصلی داشتهاند؛ نخست تبیین معارف و دوم مبارزه با طاغوت زمان. بر همین اساس، جهاد تبیین در دوران غیبت نیز وظیفهای بنیادین و غیرقابل تعویق است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به شرایط امروز جامعه گفت: در این سونامی شبهات آخرالزمانی و جنگ هیبریدی، ترک میدان تبیین نهتنها جایز نیست، بلکه در برخی شرایط میتواند مصداق ترک واجب باشد.
حجتالاسلام ولدان جمهوری اسلامی ایران را عرصه حضور همهجانبه مجاهدان تبیین دانست و تصریح کرد: امروز هرکس با هر توانی که دارد باید به میدان بیاید؛ شدت نیاز بهگونهای است که فرصتها بیش از هر زمان دیگری آشکار شدهاند.
وی با یادآوری حماسه مردم شیراز در هشتم و نهم دیماه سال ۱۳۸۸، خاطرنشان کرد: فارس همواره مهد تلفیق دین، هنر و حماسه بوده و این استان بار دیگر میتواند در چله جهاد تبیین، حماسهای از حضور، اندیشه و وفاداری به ولایت را رقم بزند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان تأکید کرد: بیانات رهبر معظم انقلاب درباره هویت شیراز، مسئولیت فعالان فرهنگی و جهادگران تبیین را سنگینتر کرده و امروز زمان آن است که جهاد تبیین کبیر با عزمی جمعی و حضوری پررنگ دنبال شود.
