۳۷ شهرستان فارس میزبان مراسم بزرگداشت «حماسه ۹ دی»

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسین ملک‌مکان با اعلام برنامه‌های محوری یوم‌الله نهم دی، گفت: حماسه ۹ دی یک الگوی زنده، الهام‌بخش و تکرارپذیر برای آینده انقلاب اسلامی است و امروز بیش از هر زمان دیگری به درس‌ها و عبرت‌های این یوم‌الله نیاز داریم.

وی با بیان اینکه شعار محوری برنامه‌های هفته بصیرت و میثاق امت با ولایت در سال جاری «حماسه ۹ دی، تجلی انسجام ملی» انتخاب شده است، ادامه داد: شانزدهمین سالگرد این حماسه مردمی در شرایطی برگزار می‌شود که جبهه استکبار به‌ویژه آمریکا و صهیونیسم، پس از شکست‌های مکرر و ناکامی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به‌دنبال انتقال میدان نبرد از عرصه نظامی به جنگ شناختی هستند.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی استان فارس تصریح کرد: دشمن با ابزارهایی همچون سیاه‌نمایی، ناامید سازی، تفرقه‌افکنی و تحریک نارضایتی‌های اجتماعی به‌دنبال تضعیف اراده ملت ایران است، اما شکل‌گیری اتحاد مقدس مردم در مقاطع حساس، همانند دژی پولادین، تمامی محاسبات دشمن را با شکست مواجه کرده است.

حجت الاسلام ملک‌مکان با اشاره به خطرات فتنه‌های داخلی و براندازی نرم، گفت: جنگ شناختی به‌مراتب خطرناک‌تر از جنگ نظامی است و در این میدان، بصیرت، تشخیص به‌موقع و اقدام درست مردم، نقش تعیین‌کننده در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن دارد.

وی، بصیرت و مقاومت را دو دستاورد هویتی حماسه ۹ دی و دفاع مقدس ۱۲ روزه دانست و افزود: دشمن با وجود دریافت پیام قدرت مردمی در ۹ دی ۸۸، بار دیگر با محاسبه‌ای غلط دچار توهم شد، اما بار دیگر اراده ملت ایران او را ناکام گذاشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با تشریح ابعاد فتنه ۸۸، گفت: فتنه‌ای پیچیده که با دروغ بزرگ «تقلب» آغاز شد، اما با بصیرت مردم و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، حقانیت نظام جمهوری اسلامی در جنگ سخت و نرم به اثبات رسید.

وی افزود: همان‌گونه که ادعای «تقلب» در فتنه ۸۸ و ادعای «ایران ضعیف» در جنگ ۱۲ روزه رنگ باخت، امروز نیز دشمن در برابر اقتدار مردمی و رهبری حکیمانه نظام اسلامی راهی جز شکست ندارد.

حجت الاسلام ملک‌مکان با تأکید بر اینکه تضعیف بصیرت و مقاومت هدف اصلی جنگ شناختی دشمن است، گفت: تقویت این دو مؤلفه از مهم‌ترین اهداف بزرگداشت یوم‌الله نهم دی به‌شمار می‌رود و رسانه‌ها، نخبگان و فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در این مسیر نقش‌آفرین هستند.

وی همچنین با اشاره به تقارن هفته بصیرت با هفته مقاومت و سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، بر ضرورت بازتولید و تقویت مؤلفه‌های قدرت ملی تأکید کرد.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی استان فارس در پایان گفت: مراسم محوری ۹ دی در شیراز، رأس ساعت ۹:۳۰ صبح روز ۹ دی‌ماه در خیابان ۹ دی و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی، عضو شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، سخنران این مراسم خواهد بود؛ همچنین این مراسم به‌صورت همزمان در هر ۳۷ شهرستان استان فارس برگزار می‌شود.