به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله کریمی صبح سه‌شنبه در آئین تجلیل از فعالان فرهنگی و برگزارکنندگان نماز جماعت در سازمان قضائی نیروهای مسلح استان، با اشاره به اهمیت خدمت در نظام جمهوری اسلامی اظهار داشت: مقام معظم رهبری پس از دوران ریاست‌جمهوری، در پاسخ به این پرسش که پس از مسئولیت چه خواهند کرد، فرموده‌اند که اگر امام به من دستور می‌دادند فرمانده یک گروهان در دورترین نقطه کشور شوم، با خانواده‌ام به آنجا می‌رفتم و کار را آغاز می‌کردم.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که مسئولان نظام باید قدردان دو نعمت بزرگ باشند؛ نخست نعمت عمر که خداوند در این برهه از زمان به ما عطا کرده و دوم، نعمت خدمت به مردم. چرا که روزی خواهد رسید که دیگر فرصت خدمت وجود نخواهد داشت و باید از این فرصت‌ها بهره برد.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با بیان اینکه از ابتدای مسئولیت خود، اهمیت کار فرهنگی برای ما مسجل بود، تصریح کرد: در این مسیر نیازمند ابزار، همدلی و همراهی دوستان بودیم و خوشبختانه با همکاری دوستان توانستیم در طول یک سال و نیم گذشته، اقدامات مؤثری در حوزه فرهنگی به‌ویژه اقامه نماز جماعت انجام دهیم.

وی ادامه داد: نماز جماعت و فعالیت‌های فرهنگی پیرامون آن، به‌عنوان ثقل فعالیت‌های فرهنگی سازمان قضائی نیروهای مسلح تعریف شده و در این راستا، برنامه‌ریزی‌های متعددی صورت گرفت. همچنین با پیگیری‌های مسئول فرهنگی سازمان، زمینه برگزاری این نشست برای تجلیل از فعالان فرهنگی و ائمه جماعات فراهم شد.

کریمی در پایان از تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه فرهنگی تقدیر کرد.