فعالیت سامانه بارشی زودگذر در آسمان لرستان

بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای لرستان و فعالیت سامانه بارشی زودگذر در این استان، اظهار داشت: بارش پراکنده و گاهی رگباری باران، رعدوبرق، رگبار برف در نواحی سردسیر و ارتفاعات و وزش باد نسبتاً شدید در این راستا برای استان پیشبینی میشود.
وی زمان پایان فعالیت این سامانه بارشی زودگذر را تا اواسط چهارشنبه هفته جاری عنوان کرد و گفت: اختلال در تردد، لغزندگی سطح معابر و جادهها، احتمال ایجاد رواناب، احتمال کولاک برف، خطر سقوط اشیا، کاهش میدان دید افقی و… در استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم اجتناب از فعالیتهای کوهنوردی و طبیعتگردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیلها و رودخانهها و خشکه رودها، تحکیم سازهها، اجتناب از چرای دامها در مناطق مرتفع و حاشیه رودخانهها و… تأکید کرد.
نظر شما