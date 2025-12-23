جزئیات توافق انصارالله یمن و دولت وابسته به ریاض برای آزادی ۲۹۰۰ اسیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دولت یمن مستقر در عدن وابسته به ریاض و دولت مستقر در صنعا وابسته به انصارالله یمن، بر سر تبادل حدود ۳ هزار اسیر توافق کردند.

عبدالقادر المرتضی رئیس کمیته ملی امور اسرا وابسته به جنبش انصارالله اعلام کرد: ما با طرف مقابل بر سر تبادل اسرا توافق کردیم به این صورت که ۱۷۰۰ تن از اسرای ما با ۱۲۰۰ اسیر طرف مقابل که شامل ۷ عربستانی و ۲۳ سودانی می‌شود، مبادله خواهند شد.

المرتضی از مقامات عمانی به علت میزبانی مذاکرات درباره تبادل اسرا و کمک به نتیجه بخش بودن این مذاکرات، قدردانی کرد.

همچنین محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده دولت صنعا نیز گفت: در مسقط پایتخت عمان درباره توافق مبادله اسیران با طرف سعودی و دیگر طرف‌ها توافق حاصل شد. این توافق شامل آزادی هزاران اسیر یمنی و نیز اسیران سعودی و سودانی می‌شود.

هانس گروندبرگ فرستاده سازمان ملل به یمن نیز به نوبه خود تاکید کرد: طرف‌های یمنی بر سر مرحله جدیدی از آزادی اسیران، توافق کردند.

فرستاده سازمان ملل به یمن ضمن استقبال از توافق آزادی اسیران یمنی خواستار تداوم فزاینده این روند به منظور آزادی اسیران بیشتر شد.