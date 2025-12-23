غفلت از آبخیزداری باعث از دست رفتن منابع آبی کشور شده است

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی در جلسه علنی عصر امروز (سه‌شنبه، ۲ دی ماه) و در جریان بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون مسئله آب، گفت: ما با مسائل جدی و ریشه‌ای در مدیریت منابع آب مواجه هستیم و آب مصرفی در بخش کشاورزی ایران بیش از آنکه تابع نیاز واقعی تولید باشد، ناشی از ضعف‌های ساختاری در مدیریت مصرف و سازوکارهای حکمرانی آب است.



وی افزود: حتی در شرایط بارندگی نیز برنامه و سازوکار مناسبی برای استفاده از آب‌های اضافی نداریم و این منابع به‌جای بهره‌برداری اصولی، تبدیل به سیلاب و هدررفت می‌شود، در حالی‌که با مدیریت صحیح می‌توانست در خدمت بخش کشاورزی و تغذیه منابع زیرزمینی قرار گیرد.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عدم تناسب میان وظایف و اختیارات وزارت نیرو را یکی از چالش‌های مهم در حکمرانی آب دانست و اظهار کرد: تعارض منافع ذاتی در ساختار وزارت نیرو، که به‌نوعی اداره این وزارتخانه به‌صورت شرکتی و متکی بر درآمدهای حاصل از فروش آب تعریف شده، به‌طور طبیعی بر تصمیم‌گیری‌ها اثر می‌گذارد و در این میان، تأمین آب بخش کشاورزی که درآمدزایی مستقیمی برای وزارت نیرو ندارد، متضرر می‌شود.



فلسفی بیان کرد: سال‌هاست که به آبخیزداری و آبخوانداری توجه لازم نشده و همین غفلت باعث از دست رفتن منابع آبی کشور شده است.



وی از رئیس‌جمهور خواست لایحه آبخیزداری را هرچه سریع‌تر به مجلس تقدیم کنند؛ لایحه‌ای که چند سال است به دلیل اختلاف‌نظر میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در دولت معطل مانده و تاکنون عملیاتی نشده است.



وی ادامه داد: عدم توجه به آبخیزداری باعث شده ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم توسعه نیز به‌درستی اجرا نشود و امروز شاهد تداوم از دست رفتن منابع آب باشیم. از طریق آبخیزداری می‌توان تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی را انجام داد و با اجرای آبخوانداری و روش‌هایی مانند پخش سیلاب، سفره‌های زیرزمینی تقویت و مدیریت حوضه‌های آبریز به‌صورت اصولی صورت گیرد.