۲ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۸

کارمندان با حقوق ۴۰ میلیون تومان در ماه از پرداخت مالیات معاف شدند

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمد ماهیانه ۴۰ میلیون تومان کارگران و کارمندان معاف از مالیات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالیات پلکانی حقوق کارمندان و کارگران در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص شد.

بر اساس لایحه تقدیمی ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، درآمدهای ماهیانه تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات هستند و درآمدهای ماهیانه ۴۰ تا ۸۰ میلیون ۱۰ درصد مالیات، درآمدهای ماهیانه ۸۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ۱۵ درصد مالیات، درآمدهای ماهیانه ۱۰۰ میلیون تا ۱۲۰ حقوق ۲۰ درصد مالیات، درآمدهای ماهیانه ۱۲۰ میلیون تا ۱۴۰ حقوق می‌گیرند ۲۵ درصد مالیات و درآمدهای ماهیانه بیش از ۱۴۰ میلیون تومان ۳۰ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد.

طیبه بیات

