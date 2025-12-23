  1. جامعه
  2. انتظامی
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۵

کلانتری جدید در محله کرمان افتتاح شد

کلانتری جدید در محله کرمان افتتاح شد

صبح فردا کلانتری جدید در محله کرمان با هدف ارتقای امنیت و آرامش محدوده افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فردا سوم دی ماه ساختمان مرکز خدمات پلیسی و امنیتی محله کرمان در منطقه ۸ با عنوان کلانتری شهید اصغر شامی از شهدای جنگ ۱۲ روزه با هدف ارتقای امنیت و آرامش محدوده توسط مدیریت شهری منطقه افتتاح شد.

فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸ در آئین افتتاح ساختمان کلانتری سردار شهید اصغر شامی، با اشاره به اهمیت این پروژه در ساختار انتظامی-خدماتی منطقه گفت: این اقدام تحقق مطالبه‌ای است که بیش از ۴۰ سال از سوی اهالی مردم این منطقه به ویژه ناحیه ۳ مشتمل بر ۶ محله صورت پذیرفته است.

وی افزود: در دوره ششم مدیریت شهری تلاش شد این نیاز دیرینه را به سرانجام برسانیم و امروز شاهد بهره‌برداری از یکی از مهم‌ترین پروژه‌های انتظامی منطقه هستیم.

تنهایی تصریح کرد: تراکم بالای جمعیت در ناحیه ۳ (۱۷۰ هزار نفر) و فاصله زیاد این محدوده تا کلانتری ۱۲۷ نارمک، ضرورت ایجاد یک مجموعه انتظامی جدید را دوچندان کرده بود و این ساختمان نقش مهمی در افزایش احساس امنیت، کاهش زمان رسیدگی به درخواست‌های شهروندان و بهبود کیفیت خدمات انتظامی خواهد داشت.

شهردار منطقه ۸ با اشاره به جزئیات این پروژهاحداثی، گفت: ساختمان کلانتری جدید در زمینی به مساحت ۱۱۰۰ مترمربع و در ۴ طبقه شامل سه طبقه روی زمین و یک طبقه منفی و با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان تکمیل و تجهیز شده و اکنون آماده ارائه خدمات به شهروندان است که تحویل فرماندهی تهران بزرگ شد.

شهردار منطقه ۸ با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های انتظامی یکی از محورهای مهم دوره ششم مدیریت شهری است، اظهار کرد: این پروژه تنها یک ساختمان نیست؛ بلکه گامی مهم در جهت ارتقای امنیت اجتماعی، افزایش رضایتمندی شهروندان و توزیع عادلانه خدمات در سطح منطقه محسوب می‌شود.

تنهایی در پایان خاطرنشان کرد: سردار شهید اصغر شامی که از شهدای انتظامی جنگ ۱۲ روزه منطقه ۸ است و امیدواریم به برکت نام این شهید والامقام و بهره‌برداری از این مجموعه، بخش قابل‌توجهی از مشکلات دیرینه اهالی نظام‌آباد در حوزه دسترسی به خدمات انتظامی مرتفع و شاهد افزایش آرامش و امنیت در این محدوده باشیم.

کد خبر 6699812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      قبلاً جاده کوهپایه بیس متری شهید روحی سر شهرک یه کیوسک پاسگاه بود الان سالها دیگه جمع کردن خواهش میکنم درباره بزارن برا امنیت کرمان شهرک روحی سیدی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها