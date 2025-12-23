کلانتری جدید در محله کرمان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فردا سوم دی ماه ساختمان مرکز خدمات پلیسی و امنیتی محله کرمان در منطقه ۸ با عنوان کلانتری شهید اصغر شامی از شهدای جنگ ۱۲ روزه با هدف ارتقای امنیت و آرامش محدوده توسط مدیریت شهری منطقه افتتاح شد.

فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸ در آئین افتتاح ساختمان کلانتری سردار شهید اصغر شامی، با اشاره به اهمیت این پروژه در ساختار انتظامی-خدماتی منطقه گفت: این اقدام تحقق مطالبه‌ای است که بیش از ۴۰ سال از سوی اهالی مردم این منطقه به ویژه ناحیه ۳ مشتمل بر ۶ محله صورت پذیرفته است.



وی افزود: در دوره ششم مدیریت شهری تلاش شد این نیاز دیرینه را به سرانجام برسانیم و امروز شاهد بهره‌برداری از یکی از مهم‌ترین پروژه‌های انتظامی منطقه هستیم.



تنهایی تصریح کرد: تراکم بالای جمعیت در ناحیه ۳ (۱۷۰ هزار نفر) و فاصله زیاد این محدوده تا کلانتری ۱۲۷ نارمک، ضرورت ایجاد یک مجموعه انتظامی جدید را دوچندان کرده بود و این ساختمان نقش مهمی در افزایش احساس امنیت، کاهش زمان رسیدگی به درخواست‌های شهروندان و بهبود کیفیت خدمات انتظامی خواهد داشت.



شهردار منطقه ۸ با اشاره به جزئیات این پروژهاحداثی، گفت: ساختمان کلانتری جدید در زمینی به مساحت ۱۱۰۰ مترمربع و در ۴ طبقه شامل سه طبقه روی زمین و یک طبقه منفی و با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان تکمیل و تجهیز شده و اکنون آماده ارائه خدمات به شهروندان است که تحویل فرماندهی تهران بزرگ شد.



شهردار منطقه ۸ با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های انتظامی یکی از محورهای مهم دوره ششم مدیریت شهری است، اظهار کرد: این پروژه تنها یک ساختمان نیست؛ بلکه گامی مهم در جهت ارتقای امنیت اجتماعی، افزایش رضایتمندی شهروندان و توزیع عادلانه خدمات در سطح منطقه محسوب می‌شود.



تنهایی در پایان خاطرنشان کرد: سردار شهید اصغر شامی که از شهدای انتظامی جنگ ۱۲ روزه منطقه ۸ است و امیدواریم به برکت نام این شهید والامقام و بهره‌برداری از این مجموعه، بخش قابل‌توجهی از مشکلات دیرینه اهالی نظام‌آباد در حوزه دسترسی به خدمات انتظامی مرتفع و شاهد افزایش آرامش و امنیت در این محدوده باشیم.