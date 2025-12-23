به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنیتمیم، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، به همراه بهنام ابوالقاسمپور، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال خوزستان، عصر امروز سهشنبه از ورزشگاه غدیر اهواز بازدید کردند تا روند بهسازی و رفع نواقص این مجموعه ورزشی را بررسی کنند.
در این بازدید، مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به روند مثبت بهبود شرایط ورزشگاه گفت: ورزشگاه غدیر دارای کد پروژه شده و اعتبارات لازم برای رفع ایرادات تأمین شده است. اقدامات اصلاحی بهصورت مرحلهای در حال انجام است.
ابوالقاسمپور نیز با تقدیر از پیگیریهای مدیرکل ورزش و جوانان استان اظهار داشت: با توجه ویژه وزیر ورزش و استاندار خوزستان، امیدواریم با ادامه این همکاریها تا اسفندماه میزبان هواداران در ورزشگاه غدیر باشیم.
بهسازی زمین چمن، نوسازی سختافزار و تجهیزات الکترونیکی، تعویض اسکوربرد و جداسازی ورودی بانوان از جمله اقدامات در دست اقدام در ورزشگاه الغدیر اهواز است.
این بازدید در شرایطی صورت میگیرد که هواداران استقلال خوزستان انتظار دارند ورزشگاه غدیر بهعنوان خانه اصلی تیم، هرچه سریعتر آماده میزبانی شود.
نظر شما