به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار این شهرستان که با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت ثبات بازار اظهار کرد: نظارت‌های مستمر و میدانی بر واحدهای صنفی باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا از بروز هرگونه تخلف جلوگیری شود.

وی تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان دانست و افزود: هماهنگی‌های لازم برای تأمین و توزیع مناسب اقلام ضروری انجام شده و تلاش بر این است که هیچ‌گونه کمبودی در بازار احساس نشود.

فرماندار نوشهر با اشاره به ضرورت مدیریت دقیق زنجیره تأمین خاطرنشان کرد: هدف، فراهم‌سازی شرایطی است که شهروندان بتوانند کالاهای مصرفی را با قیمت مصوب و به‌صورت آسان تهیه کنند.

در ادامه این نشست، نعمت زاده معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری و سایر اعضای کارگروه نیز با ارائه گزارش‌هایی از وضعیت بازار، بر تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها برای رفع موانع توزیع و حفظ آرامش بازار تأکید کردند.