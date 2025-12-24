جهانیان: استان بوشهر ۶ بخشدار خانم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان در نشست شورای اداری شهرستان جم با تقدیر از مدیریت میدانی در این شهرستان اظهار کرد: مدیران شهرستان جم، شبانهروزی و به صورت میدانی برای رضایتمندی مردم این منطقه اهتمام میورزند که شایسته تقدیر است. خدمت به مردم عزیز ما حد یقف ندارد و برازنده خدمت بیشتر و حتی جاننثاری هستیم.
وی افزود: در خصوص انتخاب فرمانداران، یکی از ملاکهای ما تجربه و تناسب با مسائل شهرستان بود. خوشحالم اعلام کنم که انتخاب ما یک مدیر میدانی بود که لحظهبهلحظه امورات شهرستان را پیگیری میکند.
معاون سیاسی استاندار بوشهر با تاکید بر تحقق شعار آقای دکتر پزشکیان مبنی بر «وفاق ملی»، خاطر نشان کرد: نگاه ایشان این است که باید از همه ظرفیتها با هر سلیقه و نگاه سیاسی، اما با رویکرد تخصصگرایی برای عبور از بحرانها و توسعه کشور استفاده کنیم.
جهانیان تصریح کرد: دشمن تلاش دارد همین وفاق و اتحاد را بشکند، اما با هوشیاری و پیروی از منویات و حمایتهای مقام معظم رهبری از دولت، نباید وارد فضاهای اختلافی شویم. در این شهرستان نیز خوشبختانه وفاق و انسجام خوبی بین ارکان حاکمیت وجود دارد.
وی با اشاره به آسیبهای اجتماعی و مسئولیتها و تعهدات صنعت گفت: توجه به آسیبهای اجتماعی متأثر از صنایع از اولویت مهمی در شهرستان برخوردار است و طرحی در دفتر اجتماعی استانداری با همکاری فرمانداری شهرستان جم تدوین خواهد شد.
رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر به انتخابات شوراها و اهمیت مشارکت پرداخت و اظهار کرد: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده برگزار میشود. دو موضوع مهم در این انتخابات، تقویت جایگاه نهاد شورا و سپس اهمیت مشارکت در انتخابات است. پروژه جدید دشمن، کاهش مشارکت در انتخابات است تا فشارها و تحریمها را تشدید کند.
وی به جایگاه بانوان در مدیریت اشاره کرد و یادآور شد: دولت نگاه ویژهای به مشارکت بانوان در سمتهای مدیریتی دارد تا از ظرفیت جامعه به طور کامل استفاده شود. اکنون معاون رئیس جمهور، وزیر، معاون وزیر و فرماندار بانو در دولت داریم.
جهانیان گفت: خوشحالم اعلام کنم که در استان بوشهر، ۶ بخشدار خانم داریم؛ یعنی حدود ۹ درصد از کل بخشداران خانم کشور در این استان هستند.
همچنین در لایههای مدیریتی هم چون مدیرکل و معاون مدیر کل و معاون فرماندار نیز از بانوان منصوب شده است. در این نشست با تقدیر از تلاشها و خدمات حیدر دانافرد معاون سابق فرماندار جم، مریم ابراهیمی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری جم معرفی شد.
