به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایلی فیلدشتاین سخنگوی سابق نتانیاهو که در حال حاضر به اتهام افشای اطلاعات محرمانه به مطبوعات در دادگاه حضور دارد، در گفتگو با شبکه خبری کان رژیم صهیونیستی گفت که اولین وظیفهای که نتانیاهو پس از حمله طوفان الاقصی به او محول کرد، این بود که چگونه از زیر بار مسئولیت این شکست شانه خالی کند.
وی افزود: او از من پرسید: در اخبار چه میگویند؟ آیا در مورد مسئولیت این حمله صحبت میکنند؟ او میخواست من فرمولی پیدا کنم که طوفان رسانهای در مورد اینکه آیا نخستوزیر مسئولیت را پذیرفته است یا خیر، کاهش دهد.
فیلدشتاین گفت که نتانیاهو هنگام درخواست این موضوع «وحشتزده» به نظر میرسید و افراد نزدیک به او بعداً توصیه کردند که کلمه «مسئولیت» از تمام بیانیههای صادر شده حذف شود.
دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به این سخنان، این گفتگو را «مجموعهای طولانی از ادعاهای دروغین و تکراری» توصیف کردند که توسط فردی با منافع شخصی آشکار مطرح شده و تلاش میکند مسئولیت را از خود دور کند.
اظهارات فیلدشتاین پس از متهم شدن او به افشای اطلاعات نظامی محرمانه به یک روزنامه آلمانی، با هدف بهبود وجهه نتانیاهو در افکار عمومی پس از کشته شدن ۶ اسیر اسرائیلی در غزه در آگوست ۲۰۲۴ مطرح شد.
مقاومت فلسطین عملیات طوفان الاقصی را در روز شنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز کرد که شامل حمله زمینی، دریایی و هوایی و نفوذ نیروهای مقاومت به چندین شهرک اسرائیلی در اطراف غزه بود. این عملیات در پاسخ به نقضهای اسرائیل در مسجد الاقصی و اماکن مقدس اسلامی در شهر قدس و جنایات شهرکسازی مداوم انجام شد.
عملیات "طوفان الاقصی" منجر به کشته شدن حدود ۱۲۰۰ نفر در جنوب اسرائیل و اسارت ۲۵۱ نفر دیگر شد که به غزه منتقل شدند.
