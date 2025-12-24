سردار ملانوری: گروگانگیری در پرواز مشهد خنثی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هادی ملانوری، فرمانده سپاه حفاظت فرودگاهی، در نشست خبری صبح امروز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اقتدار، به‌ویژه فرماندهان و دانشمندان شهید، اظهار کرد: حمله رژیم نامشروع و پلید صهیونیستی به کشور در خردادماه، بار دیگر ماهیت دشمنان ملت ایران را آشکار ساخت.

وی ضمن درود به ارواح پاک شهدا، برای مقام معظم رهبری، فرمانده معظم کل قوا، آرزوی سلامتی و طول عمر کرد و از حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه قدردانی کرد.

وی با اشاره به سوابق تاریخی مأموریت سپاه پاسداران در حوزه امنیت هوانوردی گفت: در سال ۱۳۶۳ و در اوج جنگ تحمیلی و جنگ‌های شهری، با تشدید اقدامات تروریستی، هواپیماربایی و تحرکات گروه‌های معاند و منافقین علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) طی فرمانی مسئولیت مقابله با هواپیماربایی و تأمین امنیت صنعت هوانوردی کشور را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار کردند.

فرمانده سپاه حفاظت فرودگاهی افزود: این فرمان در ماه‌های پایانی عمر پربرکت امام راحل (ره) و در سال ۱۳۶۷، بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت و ایشان ضمن قدردانی از زحمات سپاه در حراست از هواپیماها و برخورد با هواپیماربایان، مسئولیت حفاظت هواپیمایی کشور را مجدداً به سپاه پاسداران محول کردند.

سردار ملانوری با بیان اینکه این مأموریت در دهه ۶۰ با تأیید و فرمان دقیق مقام معظم رهبری نیز استمرار یافت، تصریح کرد: بر اساس فرامین امامین انقلاب و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، به‌ویژه مصوبه جلسه ۵۲۹ این شورا، مسئولیت مقابله با هواپیماربایی و تأمین امنیت پروازها و فرودگاه‌های کشور همچنان بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی تأکید کرد: سپاه پاسداران با اتکا به دعای خیر امام راحل، رهنمودهای مقام معظم رهبری و حمایت مردم شریف ایران، امیدوار است همانند ۴۱ سال گذشته، این مأموریت حساس و شبانه‌روزی را با موفقیت کامل و به‌صورت صددرصدی انجام دهد.

فرمانده سپاه حفاظت فرودگاهی خاطرنشان کرد: از ابتدای صدور این فرامین تاکنون، رزمندگان سپاه در حوزه امنیت صنعت هوانوردی کشور با جدیت و التزام کامل، وظایف محوله را در چارچوب فرامین امامین انقلاب و تکالیف ابلاغی شورای عالی امنیت ملی به انجام رسانده‌اند.

فرمانده سپاه حفاظت فرودگاهی در ادامه این نشست، با تأکید بر اینکه مسیر و دعای خیر شهدای والامقام همواره سرلوحه مأموریت‌های این یگان بوده است، اظهار کرد: با اتکا به هدایت‌های امامین انقلاب و روحیه جهادی رزمندگان سپاه، امروز در خدمت مردم شریف و اصحاب رسانه هستیم و از طرح پرسش‌های تخصصی خبرنگاران استقبال می‌کنیم.

در ادامه، خبرنگاری با اشاره به عملکرد سپاه حفاظت فرودگاهی در سال گذشته، خواستار ارائه گزارشی آماری از مأموریت‌ها، میزان بومی‌سازی تجهیزات امنیتی فرودگاه‌ها در شرایط تحریم و نیز توضیح درباره تهدیدات امنیتی خنثی‌شده طی یک سال اخیر شد.

سردار ملانوری در پاسخ به این پرسش گفت: در یک سال گذشته، علاوه بر تداوم تحریم‌ها در حوزه صنعت هوانوردی به‌ویژه در سطح منطقه و اروپا، کشور با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز مواجه بود. در این مقطع، به‌جز چند روز در خردادماه ۱۴۰۴ که به دلیل محدودیت و پاک‌سازی فضای هوایی، پروازها متوقف و تمرکز نیروها بر امنیت زمینی و فرودگاهی قرار گرفت، سایر ایام سال پروازها به‌صورت عادی و با بالاترین سطح امنیت انجام شد.

وی با بیان اینکه به‌طور متوسط روزانه حدود ۵۰۰ پرواز در کشور انجام می‌شود، افزود: در سال گذشته حداقل ۴۵ میلیون مسافر در ۶۷ فرودگاه عملیاتی کشور که سپاه پاسداران در آن‌ها حضور دارد، تحت کنترل و بازرسی دقیق امنیتی قرار گرفتند. این اقدامات شامل پروازهای داخلی و خارجی بوده و با هدف تأمین امنیت پروازها، سلامت و آرامش مسافران انجام شده است.

فرمانده سپاه حفاظت فرودگاهی تأکید کرد: بازرسی‌های امنیتی با وجود تنوع فرهنگی، اعتقادی و رفتاری مسافران، به‌صورت کاملاً حرفه‌ای، بدون ایجاد تنش و استرس و با رعایت کرامت انسانی انجام می‌شود و رزمندگان سپاه پاسداران توانسته‌اند این مأموریت حساس را با موفقیت کامل به انجام برسانند.

فرمانده سپاه حفاظت فرودگاهی در ادامه این نشست خبری با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده طی سال‌های اخیر اظهار کرد: مجموعه اقدامات و عملکرد همکاران ما در سپاه حفاظت هواپیمایی به‌گونه‌ای بوده که خود به‌عنوان یک بازدارنده و عامل پیشگیری در برابر تهدیدات دشمنان و معاندین عمل کرده است. در حوزه تجهیزات نیز استفاده از ابزارهایی نظیر دستگاه‌های ایکس‌ری، اسکنرها و تجهیزات کمک‌بازرسی در دستور کار قرار دارد که بخشی از آن‌ها از داخل کشور و بخشی نیز با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌ها از خارج تأمین شده است.

وی افزود: با وجود تحریم‌ها و موانع احتمالی در تأمین تجهیزات، با دقت و تدابیر لازم به دنبال به‌روزرسانی امکانات هستیم و در حال حاضر نیز هیچ خللی در مأموریت‌ها وجود ندارد. نیروهای سپاه حفاظت هواپیمایی با برخورداری از آموزش‌های به‌روز، دانش تخصصی صنعت هوانوردی، آمادگی جسمانی مناسب و تجهیزات لازم، طی ۴۱ سال گذشته به لطف الهی و دعای خیر مقام معظم رهبری با مشکل جدی مواجه نشده‌اند و امیدواریم این مسیر موفقیت‌آمیز تداوم داشته باشد.

در ادامه، خبرنگاری با طرح پرسشی درباره سطح همکاری سپاه پاسداران با سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی، به‌ویژه در پی برخی حواشی اخیر، خواستار ارزیابی فرمانده سپاه حفاظت فرودگاهی از میزان تعامل میان دستگاه‌ها شد.

سردار ملانوری در پاسخ تصریح کرد: امروز همکاری سپاه پاسداران در صنعت هوانوردی با تمامی مراجع، نهادها و نقش‌آفرینان این حوزه از جمله سازمان هواپیمایی کشوری، پلیس فرودگاه‌ها، حراست‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، در بهترین سطح تعامل و هماهنگی قرار دارد. با توجه به پیچیدگی تهدیدات نوظهور در عصر جدید، این هم‌افزایی برای تأمین امنیت پایدار صنعت هوانوردی ضروری است و خوشبختانه این همکاری به‌خوبی شکل گرفته است.

وی درباره یکی از موارد مطرح‌شده اخیر نیز گفت: اقدامات همکاران ما در چارچوب ضوابط و قوانین انجام شده است، اما انتظار می‌رود همه مسئولان و حتی مردم در حوزه امنیت پرواز و فرودگاه‌ها با صبوری و همراهی بیشتری عمل کنند. هدف همه ما جلوگیری از بروز حاشیه‌ها و تأمین آرامش و امنیت کامل است و امیدواریم چنین موضوعاتی در آینده تکرار نشود.

سردار ملانوری با اشاره به نمونه‌ای از تهدیدات خنثی‌شده در سال گذشته گفت: در اواسط آبان‌ماه، در یکی از پروازهای مسیر تهران مشهد، فردی با توان بدنی بالا قصد خلع سلاح نیروی گارد امنیت پرواز را داشت و طبق اظهارات خود در مراجع ذی‌صلاح، نیت گروگان‌گیری را نیز مطرح کرده بود که این اقدام با هوشیاری نیروهای سپاه در همان پرواز خنثی شد و هواپیما بدون هیچ‌گونه حادثه‌ای به سلامت در مشهد مقدس فرود آمد.

وی افزود: در ماه‌های اخیر همچنین تهدیداتی از جمله ادعای بمب‌گذاری و موارد مشابه گزارش شده بود که تمامی آن‌ها با تدابیر پیشگیرانه و اقدامات ویژه نیروهای سپاه حفاظت فرودگاهی، بدون ایجاد اختلال در پروازها و امنیت مسافران مدیریت و خنثی شده است.

در بخش دیگری از نشست، سردار ملانوری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اقدامات انجام‌شده پس از حمله اخیر رژیم صهیونیستی، و اینکه چه تغییرات مشخصی در سطح حفاظت فرودگاه‌ها و امنیت پروازهای کشور اعمال شده است؟ و با توجه به تهدیدات نوین مانند نفوذ انسانی، خرابکاری سازمان‌یافته و حملات ترکیبی و سایبری، امروز امنیت صنعت هوانوردی کشور را در چه سطحی ارزیابی می‌کنید؟ گفت: جنگ تحمیلی خردادماه ۱۴۰۴، با وجود هزینه‌ها و شهادت جمعی از سرمایه‌های ارزشمند انسانی کشور، موجب شد نیروهای مسلح نقاط ضعف احتمالی خود را شناسایی و برطرف کنند. سپاه حفاظت فرودگاهی نیز با اجرای آموزش‌ها و رزمایش‌های تخصصی، پیش و پس از این جنگ، سطح آمادگی و آگاهی خود را ارتقا داد.

وی افزود: در روزهای ابتدایی جنگ و با تصمیمات اتخاذشده در سطوح عالی فرماندهی، تدابیری برای حفاظت از هواپیماها صورت گرفت که این اقدامات موجب شد در جریان این جنگ تحمیلی، صنعت هوانوردی کشور دچار آسیب نشود و بلافاصله پس از آتش‌بس، پروازها برای خدمت‌رسانی به مردم از سر گرفته شد.

فرمانده سپاه حفاظت فرودگاهی با تقدیر از خلبانان و فعالان صنعت هوانوردی خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمن با تهدیداتی نظیر ریزپرنده‌ها و جنگ ترکیبی تلاش داشت فضای روانی ناامنی ایجاد کند، خلبانان هواپیماهای مسافری و نیروهای امنیت پرواز با شجاعت و مسئولیت‌پذیری در صحنه حاضر بودند که این تجربه، دستاوردهای ارزشمندی برای مقابله با تهدیدات آینده به همراه داشت.

سردار ملانوری در پاسخ به پرسش دیگری درباره تعاملات بین‌المللی امنیت هوانوردی، به‌ویژه با کشورهای حوزه خلیج فارس، گفت: صنعت هوانوردی دارای حساسیت‌های خاصی است و جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله توکیو، شیکاگو، لاهه و مونترال فعالیت می‌کند. در این مسیر، سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) به‌صورت دوره‌ای از مجموعه‌های امنیتی کشور بازدید و نظارت دارد که خوشبختانه عملکرد جمهوری اسلامی ایران در این ارزیابی‌ها طی سال‌های گذشته موفق بوده است.

وی افزود: نیروهای شاغل در حوزه حفاظت هوانوردی، چه در زمین و چه در آسمان، با گذراندن آموزش‌های تخصصی در مقاطع مختلف تحصیلی و آشنایی کامل با قوانین داخلی و بین‌المللی، مأموریت‌های خود را به‌صورت حرفه‌ای انجام می‌دهند.