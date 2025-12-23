مردم باید از وضعیت واقعی منابع آب مطلع شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی کوچی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی عصر امروز (سه‌شنبه، ۲ دی‌ماه) و در جریان بررسی حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف بخش کشاورزی، وضعیت منابع آبی کشور را هشدار جدی توصیف کرد و بر ضرورت استقرار حکمرانی واحد، اولویت دادن به مدیریت مصرف و آگاه‌سازی مردم تأکید کرد.

رضایی کوچی بیان کرد: کشور در وضعیت هشدار جدی آب، به‌ویژه آب شرب، قرار دارد. میانگین بارش سالانه کشور در پنج دهه گذشته روندی کاهشی داشته و دمای متوسط کشور روندی افزایشی، که کاهش منابع آب تجدیدپذیر و افزایش تبخیر را در پی داشته است. برداشت از منابع آب زیرزمینی به‌طور مزمن از تغذیه آن‌ها فراتر رفته و با کسری آبخوان‌ها و گسترش فرونشست زمین مواجه هستیم. ادامه روند فعلی، بحران آب شرب را از یک خطر بالقوه به یک بحران قطعی تبدیل خواهد کرد.

وی تأکید کرد: الزامات قانونی استقرار حکمرانی مطلوب آب فراهم است، اما در عمل درخواست مشخصی از سوی دولت ارائه نشده است. ابزارهای قانونی موجود است، اما اراده کافی برای اقدام مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: مسئله کشور نداشتن راهکار نیست، بلکه عدم اجرای راهکارهای کارشناسی‌شده است. وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون اقدام مؤثر و هماهنگ نداشته‌اند.

رئیس کمیسیون عمران سه نیاز اصلی مدیریت بحران آب را تشریح کرد و گفت: ضرورت استقرار حکمرانی آب با مسئولیت و تصمیم‌گیری واحد، تغییر سیاست‌ها از تأمین و تولید به مدیریت مصرف و تقاضا و آگاه‌سازی مؤثر و گفت‌وگوی صادقانه با مردم باید مورد توجه باشد.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هیچ اصلاحی بدون همراهی جامعه پایدار نخواهد بود. مردم باید از وضعیت واقعی منابع آب و محدودیت‌ها مطلع شوند.