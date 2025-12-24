هادی العامری: انحلال حشد شعبی شایعه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، هادی العامری دبیرکل سازمان بدر عراق گفت: انحلال حشد شعبی شایعه است و ما این را نخواهیم پذیرفت.

وی افزود: خلع سلاح یک تصمیم عراقی است و عراق با دخالت از سوی خارجی‌ها در این خصوص مخالف است.

العامری تاکید کرد: مرجعیت دینی بر انحصار سلاح به دست حکومت تاکید دارد و ما نیز به آن ایمان داریم.

العامری تصریح کرد: انحصار سلاح در دست دولت به پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی و تحقق حاکمیت ملی به صورت کامل مرتبط است.

دبیر کل سازمان بدر عراق بیان کرد: جلسه نخست پارلمان باز نخواهد بود و ما اطمینان داریم که رئیس پارلمان و معاونانش انتخاب خواهند شد.

وی اعلام کرد: همه در دولت مشارکت خواهند داشت و موفقیت آن به نفع همه گروه‌ها خواهد بود.