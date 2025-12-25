فرج الله ایلیات در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه موج جدیدی از برف و باران و سرما به استان سمنان وارد می‌شود، تاکید کرد: طبق اعلام سازمان هواشناسی بیشترین میزان فعالیت این سامانه در نیمه شمالی و ارتفاعات استان سمنان خواهد بود.

وی با بیان اینکه این سامانه کم فشار بارشی که وارد کشورمان شده طبق پیش بینی‌ها، فعالیت بسیار خوب بارشی خواهد داشت، افزود: طبق اعلام سازمان هواشناسی مدل‌هایی از سامانه‌های کم فشار و بارش زا وارد کشورمان می‌شود که نزدیک ۲۵ درصد کل ایران را در بر خواهد گرفت و شاهد بارش برف خواهیم بود.

معاون استاندار سمنان ضمن بیان اینکه با توجه به این حجم سرما و برودت هوا و همچنین بارش برف طی روزهای آتی در مقوله ناترازی انرژی قطعاً در ادامه فصل سرما با مشکلاتی روبرو خواهیم شد، تاکید کرد: مجموعه مدیریت استان تمام تلاش خود را به کار بسته تا شرایط مدیریت شود اما نیازمند همراهی مردم هم هستیم.

ایلیات درباره احتمال بارش‌های گسترده برف و باران در استان سمنان ابراز کرد: از طرفی خوشحال هستیم از بابت بارش برف سنگین در کشورمان که طی روزهای آتی صورت خواهد گرفت اما از سوی دیگر نگران سوخت و انرژی مردم هستیم که در این زمینه جلسات خوبی در استان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه مقرر شده ابتدا در صورت اعلام برخی محدودیت‌ها به استان سمنان با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با صنعت معدن، آب، گاز، توزیع برق و … اقدامات لازم صورت گیر، تاکید کرد: تا جای ممکن به مدیریت انرژی خواهیم پرداخت که تعطیلی‌ها و قطعی‌ها را نداشته باشیم.

معاون عمرانی استاندار سمنان گفت: اگر نیاز به قطعی یا تعطیلی وجود داشت حتماً با هماهنگی‌های قبلی و اطلاع رسانی قبلی اتفاق خواهد افتاد تا مشکل خاصی پیش نیاید البته باید گفت که فعلاً در حوزه خانگی خوشبختانه در استان مشکلی نداریم اما از مردم درخواست می‌کنیم با توجه به برودت هوا، حتماً رعایت مصرف گاز و برق را داشته باشند.

ایلیات ابراز کرد: به ادارات استان سمنان هم ابلاغ شده که وقتی ساعات کاری شأن به اتمام می رشد مصرف حامل‌های انرژی را می‌بایست کاهش دهند از سوی دیگر تمام ادارات با کنتورهای هوشمندی که دارند مورد پایش قرار خواهند گرفت در خصوص بانک‌ها هم دستور العمل مشابهی صادر شده که ملزم به رعایت آن هستند.

وی افزود: دیروز مصوبه‌ای در استانداری سمنان صورت گرفته تا شهرداری‌ها موظف شوند پارک‌هایی که میزان روشنایی شأن زیاد است، لامپ‌هایشان به حداقل برسد ضمن حفظ امنیت پارک‌ها، میزان مصرف انرژی برق کمتر شود تا دچار مشکلات کمبود نشویم.