حجت‌الاسلامی: مرکز نگهداری کودکان خانه امن فرزندان بهزیستی است

همدان-مدیرکل بهزیستی استان همدان با اشاره به افتتاح یک خیریه گفت: این مرکز از بی‌نظیرترین مراکز تخصصی کشور است و فرزندان با اطمینان خاطر به این خانه امن سپرده می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدالدین حجت‌الاسلامی مدیرکل بهزیستی استان همدان بعدازظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه یک مرکز نگهداری کودکان اظهار کرد: این مجموعه یکی از بی‌نظیرترین مراکز تخصصی و خدمت‌رسان در سطح کشور است و سازمان بهزیستی با افتخار و با خیالی آسوده، فرزندان خود را به این خانه امن می‌سپارد.

مدیرکل بهزیستی استان همدان در این مراسم که با حضور اسدالله ربانی‌مهر، مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان برگزار شد، گفت: اطمینان داریم که در این مرکز تمامی ارکان تربیتی، آموزشی، پرورشی و رشد فرزندان به بهترین نحو ممکن مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به پیوند عاطفی عمیق میان فرزندان و مسئولان این خیریه افزود: ارتباط فرزندان با این مجموعه پس از ۱۸ سالگی و سن ترخیص قطع نمی‌شود؛ بلکه این پیوند که ریشه در نقش پدری خیرین دارد، همچنان پابرجاست. ما شاهد بودیم که برای فرزندانی که مستقل شده‌اند، مراسم ازدواج، تأمین جهیزیه کامل و حتی اشتغال‌زایی صورت گرفته است.

حجت‌الاسلامی با تاکید بر نقش حیاتی خیرین در کنار دولت، تصریح کرد: در روزهای سخت و شرایط بحرانی، مسئولین این مرکز از معدود کسانی بودند که بدون هیچ چشم‌داشتی در کنار ما ایستادند و حتی برای تأمین نیازهای اساسی همچون نان و یا جابجایی شیرخوارگاه برای امنیت نوزادان اعلام آمادگی کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما به عنوان دستگاه دولتی و خادم جامعه هدف، شکرگزار وجود چنین شرکای اجتماعی متعهدی هستیم و تمام تلاش خود را برای تسهیل امور و هموار کردن مسیر خدمت‌رسانی این عزیزان به کار خواهیم بست.

