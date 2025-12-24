به گزارش خبرگزاری مهر، فریدالدین حجت‌الاسلامی مدیرکل بهزیستی استان همدان بعدازظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه یک مرکز نگهداری کودکان اظهار کرد: این مجموعه یکی از بی‌نظیرترین مراکز تخصصی و خدمت‌رسان در سطح کشور است و سازمان بهزیستی با افتخار و با خیالی آسوده، فرزندان خود را به این خانه امن می‌سپارد.

مدیرکل بهزیستی استان همدان در این مراسم که با حضور اسدالله ربانی‌مهر، مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان برگزار شد، گفت: اطمینان داریم که در این مرکز تمامی ارکان تربیتی، آموزشی، پرورشی و رشد فرزندان به بهترین نحو ممکن مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به پیوند عاطفی عمیق میان فرزندان و مسئولان این خیریه افزود: ارتباط فرزندان با این مجموعه پس از ۱۸ سالگی و سن ترخیص قطع نمی‌شود؛ بلکه این پیوند که ریشه در نقش پدری خیرین دارد، همچنان پابرجاست. ما شاهد بودیم که برای فرزندانی که مستقل شده‌اند، مراسم ازدواج، تأمین جهیزیه کامل و حتی اشتغال‌زایی صورت گرفته است.

حجت‌الاسلامی با تاکید بر نقش حیاتی خیرین در کنار دولت، تصریح کرد: در روزهای سخت و شرایط بحرانی، مسئولین این مرکز از معدود کسانی بودند که بدون هیچ چشم‌داشتی در کنار ما ایستادند و حتی برای تأمین نیازهای اساسی همچون نان و یا جابجایی شیرخوارگاه برای امنیت نوزادان اعلام آمادگی کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما به عنوان دستگاه دولتی و خادم جامعه هدف، شکرگزار وجود چنین شرکای اجتماعی متعهدی هستیم و تمام تلاش خود را برای تسهیل امور و هموار کردن مسیر خدمت‌رسانی این عزیزان به کار خواهیم بست.