به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر محمدی در آئین آغاز سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن که همزمان با برگزاری دوره آموزشی آمارگیران برگزار شد، اظهار کرد: بهرهگیری صحیح از دادههای بهدستآمده در این مرحله آزمایشی، زمینهساز اجرای دقیقتر سرشماری عمومی در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
محمدی هدف از اجرای این سرشماری آزمایشی را دستیابی به شاخصها و معیارهای دقیق آماری و شناسایی نواقص احتمالی عنوان کرد و افزود: نتایج این مرحله به بهبود فرآیندها و افزایش دقت و کیفیت سرشماری نهایی کمک خواهد کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان در پایان با اشاره به اهمیت ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا در سال ۱۴۰۵، تصریح کرد: موفقیت این طرح بزرگ در گرو همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم است. اجرای آزمایشی سرشماری از ۱۴ دیماه همزمان با سراسر کشور آغاز شده و تا ۳ بهمنماه ادامه دارد.
گفتنی است؛ دوره آموزشی آمارگیران از روز یکشنبه آغاز شده و تا چهارشنبه ۱۰ دیماه ادامه خواهد داشت.
نظر شما