به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی، اظهار کرد: علوفهرسانی به حیاتوحش نوعی فعالیت مداخلهای است که به نفع زیستگاهها نیست؛ اما شرایط اضطراری ناشی از بارش سنگین برف موجب شد برای جلوگیری از تلفات حیاتوحش این اقدام انجام شود.
وی گفت: مأموران یگان حفاظت محیطزیست شهرستان بن با همراهی جمعی از همیاران محیطزیست عملیات علوفهرسانی به حیاتوحش منطقه حفاظتشده شیدا را با موفقیت به انجام رساندند.
کریمی افزود: علوفهرسانی در شرایط بحرانی بخشی از مدیریت حیاتوحش در مناطق حفاظتشده است که در جریان آن تلفات گونهها به حداقل ممکن میرسد.
وی بیان کرد: ضمن تقدیر از مشارکت داوطلبانه مردم در امدادرسانی به حیات وحش، لازم است هرگونه کمکرسانی به این گونهها تنها با هماهنگی این اداره کل صورت پذیرد.
