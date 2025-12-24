  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۵۰

علوفه‌رسانی به حیات‌وحش منطقه حفاظت‌شده شیدا در پی بارش برف

علوفه‌رسانی به حیات‌وحش منطقه حفاظت‌شده شیدا در پی بارش برف

شهرکرد-مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: در پی بارش شدید برف و پوشیده شدن زیستگاه‌های طبیعی، محیط‌بانان منطقه حفاظت‌شده شیدا برای علوفه‌رسانی به حیات‌وحش گرفتار در برف راهی منطقه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی، اظهار کرد: علوفه‌رسانی به حیات‌وحش نوعی فعالیت مداخله‌ای است که به نفع زیستگاه‌ها نیست؛ اما شرایط اضطراری ناشی از بارش سنگین برف موجب شد برای جلوگیری از تلفات حیات‌وحش این اقدام انجام شود.

وی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان بن با همراهی جمعی از همیاران محیط‌زیست عملیات علوفه‌رسانی به حیات‌وحش منطقه حفاظت‌شده شیدا را با موفقیت به انجام رساندند.

کریمی افزود: علوفه‌رسانی در شرایط بحرانی بخشی از مدیریت حیات‌وحش در مناطق حفاظت‌شده است که در جریان آن تلفات گونه‌ها به حداقل ممکن می‌رسد.

وی بیان کرد: ضمن تقدیر از مشارکت داوطلبانه مردم در امدادرسانی به حیات وحش، لازم است هرگونه کمک‌رسانی به این گونه‌ها تنها با هماهنگی این اداره کل صورت پذیرد.

کد خبر 6701006

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شهرام IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      4 0
      پاسخ
      سپاس فراوان از نیروهای دلسوز محیط بان،کار شما در این رابطه بسیار ارزشمند است ،درود بر شرف ایرانی
    • مریم DE ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      1 0
      پاسخ
      بسیار سپاسگزارم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها