اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی در خرمشهر مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه، جلسه انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان خرمشهر با حضور شاهین هاشمی فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه، کرمپور رئیس هیئت نظارت شهرستان و جمعی از معتمدان برگزار شد.
شاهین هاشمی، فرماندار خرمشهر، در این جلسه با اشاره به دستورات رئیسجمهور و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش مشارکت مردم در انتخابات گفت: وظیفه اصلی برگزارکنندگان انتخابات، افزایش مشارکت مردمی در کنار امنیت، شفافیت و اجرای مر قانون است.
وی افزود: در انتخاب اعضای هیئت اجرایی، افراد معتمد، بیطرف، توانمند، با تقوا و مورد اعتماد اقشار مختلف مردم برگزیده شدند تا سلامت و اعتبار انتخابات حفظ شود.
هاشمی بیان کرد: بار اصلی برگزاری انتخابات بر عهده هیئت اجرایی است که متشکل از هشت نفر معتمد، فرماندار، رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال خواهد بود.
وی همچنین اعلام کرد: فرآیند ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۲۱ دیماه آغاز میشود و امید است با همکاری اعضای هیئت اجرایی و هیئت نظارت، انتخابات به نحو احسن برگزار شود.
اعضای منتخب هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر و روستا در خرمشهر شامل جهاد ابراهیمی، شاهین خزلی، مهدی بقالپور، اردشیر منصوری، هادی آبیار، هانی شامیان، مرتضی انگالی بوشهر و عدنان مؤمنین است.
نظر شما