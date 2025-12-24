به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سیسیپور اظهار کرد: بر اساس هشدار دریایی سطح زرد، از اواخر وقت چهارشنبه تا اواخر وقت پنجشنبه، افزایش سرعت بادهای شمالغربی در خلیج فارس و جزایر غربی استان موجب متلاطم شدن دریا خواهد شد.
وی افزود: در این مدت سرعت باد در برخی مناطق به حدود ۳۶ کیلومتر بر ساعت معادل ۲۰ نات میرسد و ارتفاع موج نیز تا ۱۲۰ سانتیمتر افزایش خواهد یافت که این شرایط، سواحل غرب تنگه هرمز، غرب و جنوب جزایر کیش و لاوان را بهطور ویژه تحت تأثیر قرار میدهد.
کارشناس هواشناسی هرمزگان با اشاره به پیامدهای این سامانه دریایی گفت: اختلال در تردد شناورها، احتمال آسیب به شناورهای سبک، پارگی تورهای صیادی و بروز مشکل برای قفسهای پرورش ماهی از جمله مخاطرات پیشبینیشده است و بر این اساس، توصیه میشود تردد شناورهای سبک و فعالیتهای تفریحی و صیادی در این محدودهها متوقف شود.
سیسیپور همچنین از صدور هشدار هواشناسی سطح زرد خبر داد و بیان کرد: از صبح جمعه تا بعدازظهر سهشنبه، فعالیت سامانه بارشی در برخی نقاط استان موجب رگبار باران، رعدوبرق و وزش تندبادهای لحظهای خواهد شد.
وی ادامه داد: این سامانه شهرستانهای بندرعباس، بستک، خمیر، سیریک، بندرلنگه، پارسیان، حاجیآباد، رودان، بشاگرد، قشم، کیش، ابوموسی، جاسک، میناب و جزایر لاوان و سیری را در برمیگیرد.
کارشناس هواشناسی هرمزگان با اشاره به اثرات این سامانه افزود: احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن رودخانههای فصلی، آسیب به محصولات کشاورزی و سازههای سبک وجود دارد و لازم است شهروندان از تردد و اسکان در حاشیه رودخانهها خودداری کنند.
سیسیپور در پایان تأکید کرد: احتیاط در ترددهای جادهای، خودداری از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع، اطمینان از استحکام سازههای موقت و اتخاذ تمهیدات ایمنی برای کاهش خسارات احتمالی ضروری است.
