۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۳۹

قتل در ساوه؛ قاتل در کمتر از دو ساعت دستگیر شد

ساوه- فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از وقوع یک فقره قتل مرد ۳۷ ساله و دستگیری قاتل کمتر از دو ساعت از وقوع جرم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی جمالی اظهار کرد: در پی وقوع نزاعی در یکی از محله‌های ساوه که منجر به قتل مردی ۳۷ ساله شد، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: تیمی ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی و مأموران کلانتری ۱۲ با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های همه‌جانبه موفق شدند متهم ۲۱ ساله را در کمتر از دو ساعت شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی ساوه با اشاره به اعتراف صریح متهم به قتل، گفت: انگیزه این جنایت اختلافات قبلی با مقتول عنوان شده است.

جمالی بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

