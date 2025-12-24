قتل در ساوه؛ قاتل در کمتر از دو ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی جمالی اظهار کرد: در پی وقوع نزاعی در یکی از محله‌های ساوه که منجر به قتل مردی ۳۷ ساله شد، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: تیمی ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی و مأموران کلانتری ۱۲ با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های همه‌جانبه موفق شدند متهم ۲۱ ساله را در کمتر از دو ساعت شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی ساوه با اشاره به اعتراف صریح متهم به قتل، گفت: انگیزه این جنایت اختلافات قبلی با مقتول عنوان شده است.

جمالی بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.