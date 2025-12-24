به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی سیصد و چهل و نهم شورای اسلامی شهر ملارد، با حضور خدابخش محمدزاده پودینه شهردار ملارد و حاجعلی بحری رئیس شورای اسلامی شهر برگزار شد و در این نشست، جمعی از تاکسیداران پیشکسوت و خوش‌نام شهر مورد تقدیر قرار گرفتند.

این اقدام در راستای حمایت از سیاست‌های ترویج فرهنگ عمومی اسلامی و تقویت سرمایه‌های اجتماعی در سطح شهر انجام شد و تاکسیداران منتخب به‌عنوان نمونه‌هایی از اخلاق‌مداری، مسئولیت‌پذیری و خدمت‌رسانی شایسته معرفی شدند.

خدابخش محمدزاده پودینه، شهردار ملارد، در حاشیه این مراسم با بیان اینکه تکریم شایستگان اجتماعی نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی دارد، گفت: این تقدیر گامی اجرایی در مسیر الگوسازی فرهنگی است و شهرداری برنامه دارد این رویکرد را به سایر حوزه‌ها و مشاغل نیز تعمیم دهد.

همچنین حاجعلی بحری، رئیس شورای اسلامی شهر ملارد، با تأکید بر جایگاه رانندگان تاکسی در زندگی روزمره شهروندان، اظهار داشت: تاکسیدارانی که علاوه بر اشتغال‌زایی و ارائه خدمات، به اصول اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی پایبند هستند، الگوهای ارزشمندی برای جامعه به شمار می‌روند و حمایت از آنان ضروری است.

وی افزود: شورای اسلامی شهر ملارد از اقدامات فرهنگی که منجر به تقویت اخلاق اجتماعی و ارتقای کیفیت خدمات شهری می‌شود، حمایت خواهد کرد.