اکران «خاکِ سَر به مُهر» در سینماتک خانه هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه مرمتشده فیلم سینمایی «خاکِ سَر به مُهر» ساخته مروا نبیلی ساعت ۱۷ دوشنبه ۸ دی، در برنامه ششصد و چهل و هفتم سینماتک در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمیآید.
پس از نمایش این فیلم ۹۰ دقیقهای با زیرنویس فارسی، نشست نقد و بررسی آن با حضور شهرام اشرف ابیانه (منتقد سینما) برگزار میشود.
در این فیلم، یک زن جوان در ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درگیر ارزشهای سنتی دهکده کوچک خود و آرزوهایی است که برای استقلال و فردیتش در سر میپروراند. امتناع از خانواده برای ازدواج اجباری این تلقی را ایجاد میکند که وی دارای روح شیطانی است.
مروا نبیلی در تئاتر و سپس توسط فریدون رهنما کشف شد و سپس در کارگروه مستند و تلهفیلم سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران شروع به فعالیت کرد.
وی در پی ساخت «خاکِ سر به مُهر» و مخالفت متولیان فرهنگی دوره پهلوی با تکمیل فیلم با نسخههای راش فیلمش به فرانسه و آلمان سفر کرد تا کارهای فنی فیلم را انجام دهد.
این فیلم برای نخستین بار در جشنواره فیلم لندن ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) بهصورت محدود اکران شد.
