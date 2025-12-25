  1. هنر
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸

اکران «خاکِ سَر به مُهر» در سینماتک خانه هنرمندان ایران

نسخه مرمت‌شده فیلم سینمایی «خاکِ سَر به مُهر» ساخته مروا نبیلی، در برنامه ششصد و چهل و هفتم سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه مرمت‌شده فیلم سینمایی «خاکِ سَر به مُهر» ساخته مروا نبیلی ساعت ۱۷ دوشنبه ۸ دی، در برنامه ششصد و چهل و هفتم سینماتک در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

پس از نمایش این فیلم ۹۰ دقیقه‌ای با زیرنویس فارسی، نشست نقد و بررسی آن با حضور شهرام اشرف ابیانه (منتقد سینما) برگزار می‌شود.

در این فیلم، یک زن جوان در ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درگیر ارزش‌های سنتی دهکده کوچک خود و آرزوهایی است که برای استقلال و فردیتش در سر می‌پروراند. امتناع از خانواده برای ازدواج اجباری این تلقی را ایجاد می‌کند که وی دارای روح شیطانی است.

مروا نبیلی در تئاتر و سپس توسط فریدون رهنما کشف شد و سپس در کارگروه مستند و تله‌فیلم سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران شروع به فعالیت کرد.

وی در پی ساخت «خاکِ سر به مُهر» و مخالفت متولیان فرهنگی دوره پهلوی با تکمیل فیلم با نسخه‌های راش فیلمش به فرانسه و آلمان سفر کرد تا کارهای فنی فیلم را انجام دهد.

این فیلم برای نخستین بار در جشنواره فیلم لندن ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) به‌صورت محدود اکران شد.

