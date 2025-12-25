  1. استانها
  2. گلستان
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

گلچین: جشنواره «کاسپین» پیوند هنر، امید و نشاط اجتماعی است

گرگان-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به تأثیر اجتماعی جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت«کاسپین»گفت: این رویدادفرهنگی فراتر ازیک جشنواره نمایشی همدلی و نشاط اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین، ظهر پنجشنبه در حاشیه آئین افتتاحیه هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «کاسپین» با اشاره به جایگاه والای هنر اظهار کرد: جز هنر که تاج سر آفرینش است، هیچ منزلت و جایگاهی پایدار نخواهد بود.

وی افزود: امروز افتخار میزبانی از هنرمندان حوزه نمایش از استان‌های گیلان، مازندران، خراسان شمالی، سمنان و گلستان را در مجموعه تالار فخرالدین اسعد گرگانی داشتیم؛ هنرمندانی که با آثار فاخر خود نشان دادند زبان هنر، زبان دل است و می‌تواند فراتر از هر انتظار و نگاه قالبی بدرخشد.

گلچین با اشاره به اجراهای ارائه‌شده در آئین افتتاحیه جشنواره اظهار کرد: آنچه امروز به چشم دل دیدیم، هنرنمایی ارزشمند و اثرگذاری بود که نوید چهار روز پربار هنری را برای علاقه‌مندان به تئاتر می‌دهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: از مردم استان دعوت می‌شود از چهارم تا هفتم دی‌ماه با حضور در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به تماشای آثار این جشنواره بنشینند.

وی ادامه داد: این آثار قطعاً می‌تواند لحظات شادی و تأمل‌برانگیزی را برای مخاطبان رقم بزند.

گلچین با قدردانی از اداره کل بهزیستی استان گلستان خاطرنشان کرد: مجموعه بهزیستی میزبان شایسته این رویداد فرهنگی است و همواره به‌عنوان همراهی مؤثر در عرصه فرهنگ و هنر در کنار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان حضور داشته است.

