به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه برگزاری هکاتون بازی‌های جدی ۱۴۰۴ تهران، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، از افزایش چند برابری بودجه بازی‌های ویدئویی و انیمیشن در سال ۱۴۰۵ خبر داد تا حمایت‌های مجلس از این صنعت نوپا تقویت شود.

سید علی یزدی‌خواه نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع تیم‌های بازی‌ساز هکاتون بازی‌های جدی ۱۴۰۴ تهران در مرکز نوآوری قوه مقننه، درباره برنامه‌های مجلس در حمایت از صنعت بازی کشور توضیح داد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با حمایت کمیسیون‌های دیگر از جمله کمیسیون‌های صنایع و معادن و تلفیق، در حوزه بازی‌های ویدئویی و انیمیشن، براساس نیازهای اقشار مختلف و با رویکرد بهره‌گیری در نظام آموزشی، درمانی، ورزشی، اجتماعی و امنیتی، ردپاهایی را در قانون برنامه هفتم توسعه گذاشته‌ایم.

یزدی‌خواه افزود: در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز به پنج دستگاه بودجه‌های خوبی برای تولید بازی اختصاص یافته و برای بودجه سال ۱۴۰۵، با رایزنی‌هایی که با سازمان مدیریت انجام شده، بودجه بازی‌های ویدئویی و انیمیشن به چند برابر ارتقا می‌یابد و به پنج دستگاه از جمله بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اختصاص پیدا می‌کند. امیدواریم در سایه حمایت‌های مجلس از حوزه بازی‌های ویدئویی بتوانیم شاهد رشد و شکوفایی این صنعت در کشور باشیم.

وی بر اثرگذاری طراحی و ساخت بازی با موضوع قانون‌گذاری و نقش آن در فضای حکمرانی تأکید کرد و گفت: بازی یکی از راه‌های ارزشمند نهادینه کردن آموزش‌ها و مهارت‌های افراد است.

یزدی‌خواه با اشاره به برگزاری هکاتون بازی‌های جدی تهران با رویکرد حکمرانی و قانون‌گذاری در مرکز نوآوری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «این رویدادها باید پرتکرار و در همه استان‌های کشور برگزار شده و حمایت مسئولان را داشته باشند. مدیریت شهری به چنین رویدادهایی با هدف طراحی و ساخت بازی با موضوع‌های قانون‌مداری، نظم، فرهنگ‌سازی ترافیک و حقوق شهروندی نیاز دارد و شهرداری‌های سراسر کشور می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند. تعامل چندسویه می‌تواند این صنعت را چندین برابر جهش دهد.