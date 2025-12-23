  1. فرهنگ و ادب
۲ دی ۱۴۰۴، ۸:۱۴

آغاز دومین هکاتون ملی بازی‌های جدی در تهران

آغاز دومین هکاتون ملی بازی‌های جدی در تهران

دومین هکاتون ملی بازی‌های جدی، با همکاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، مجلس شورای اسلامی و با همکاری و میزبانی مرکز نوآوری قوه مقننه از امروز به مدت سه روز کار خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد با هدف توسعه ابزارهای تعاملی و نوآورانه در حوزه‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازی‌های جدی برای ارتقای فرآیندهای حکمرانی طراحی شده است.

محورهای اصلی هکاتون شامل شبیه‌سازی مذاکرات سیاستی و فرآیند قانون‌گذاری، بازی‌های مرتبط با مذاکره بودجه، تخصیص منابع و خدمات عمومی، شبیه‌سازی تعامل و نقش‌آفرینی ذی‌نفعان در سیاست‌گذاری، طراحی بازی‌های پایش، انطباق و ارزیابی سیاست‌ها و بازی‌های آموزشی در حوزه پارلمان، قانون‌گذاری و مقابله با اطلاعات نادرست است.

دومین هکاتون ملی بازی‌های جدی با گردهم‌آوردن فعالان حوزه بازی‌سازی، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، تلاشی نوآورانه برای بهره‌گیری از ظرفیت بازی‌های جدی در بهبود فرآیندهای حکمرانی، تصمیم‌سازی و آموزش‌های تخصصی به شمار می‌رود. این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز توسعه ابزارهای تعاملی مؤثر و ارتقای فهم عمومی و تخصصی از فرآیندهای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در کشور باشد.

زینب رازدشت تازکند

