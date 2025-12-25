محمددینی: تولید آثار چندزبانه اولویت کانون در مسیر توسعه فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس محمددینی صبح پنجشنبه در آئین ویژه برنامه استانی اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در سنندج، از تغییر رویکرد و سیاست جدید کانون در تولید آثار فرهنگی خبر داد و اظهار کرد: این آثار دیگر صرفاً داستانی نیستند، بلکه بخشی از یک فرایند آموزشی و فرهنگی گسترده هستند که با هدف تقویت هویت فرهنگی و تربیت کودکان و نوجوانان در سراسر کشور طراحی شده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت توجه به زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف ایران، افزود: تمام آثار منتشرشده توسط کانون، در کنار ترجمه به زبان‌های مختلف، برای فرهنگ‌ها و زبان‌های اقوام ایرانی بازنویسی می‌شوند تا امکان استفاده و بهره‌برداری فرهنگی برای همه فراهم شود.

وی تصریح کرد: این اقدام نه تنها حفظ و گسترش ادبیات کودک و نوجوان را تضمین می‌کند، بلکه ارتباط فرهنگی اقوام مختلف با جهان را نیز تقویت می‌کند.

محمددینی تصریح کرد: این رویکرد، سیاست جدید کانون در حوزه آموزش فرهنگی است و کوتاه‌مدت یا کوتاه آمدن در آن معنا ندارد و برای دستیابی به اهداف بلندمدت، مشارکت فرهیختگان، زبان‌دانان و علاقه‌مندان به فرهنگ ایران ضروری است.

مدیرکل انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از بازارهای فرهنگی مرزی و تولید محصولات اختصاصی برای اقوام مختلف، گفت: هدف ما این است که تمام بخش‌های ایران، با زبان و فرهنگ خود در این مسیر مشارکت داشته باشند و بتوانند آثار فرهنگی خود را به شیوه‌ای مؤثر با دیگران به اشتراک بگذارند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: این سیاست و روند جدید بتواند آینده فرهنگی کودکان و نوجوانان کشور را شکل دهد و کانون پرورش فکری را به الگویی پیشرو در تولید آثار آموزشی و فرهنگی تبدیل کند.