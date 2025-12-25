به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی فرمانده بسیج سازندگی کشور، پیش از ظهر پنجشنبه در جمع فعالان جهادی هرمزگان با تشریح مسیر تحول جریان جهادی، اظهار کرد: مسیر حرکت جهادی از یک «نقطه» آغاز می‌شود و با تبدیل نقاط به خطوط، شبکه‌ها و در نهایت فضا، به یک حرکت تمدن‌ساز و عمومی منتهی خواهد شد.

نقطه جهادی تا فضای تمدنی

وی با بیان اینکه جهادی بودن صرفاً به فعالیت فردی یا گروهی محدود نمی‌شود، افزود: نقطه جهادی وقتی معنا پیدا می‌کند که در یک فضای گسترده قرار گیرد؛ گروه جهادی و حتی شبکه‌سازی، به‌تنهایی حرکت عمومی ایجاد نمی‌کند، بلکه این فضا و تصویر تمدنی است که می‌تواند مشارکت حداکثری مردم را رقم بزند.

فرمانده بسیج سازندگی تأکید کرد: جهادگر زمانی می‌تواند ادعا کند به «بیکران» متصل شده که قادر به ایجاد حرکت عمومی در جامعه باشد و این مهم تنها در سطح فضاسازی تمدنی محقق می‌شود.

عبور از واکنش به پدیده‌ها

سردار زهرایی با اشاره به تغییرات سریع محیطی در جهان امروز، گفت: جریان جهادی کشور نباید صرفاً در برابر حوادث و پدیده‌ها واکنش نشان دهد؛ چرا که این رویکرد پاسخگوی نیازهای امروز نیست. جریان جهادی باید بتواند به محیط شکل بدهد و پیش‌برنده تحولات باشد.

وی افزود: اگر گروه‌های جهادی بتوانند در جغرافیای فعالیت خود، حرکت عمومی مردم را منسجم، هدفمند و جهت‌دار کنند، آنگاه خود به لوکوموتیو حرکت اجتماعی تبدیل خواهند شد.

جهادگران؛ خالقان محیط جدید

فرمانده بسیج سازندگی با تأکید بر رویکرد آفندی جریان جهادی تصریح کرد: ما نباید پدافندی یا صرفاً دفاعی عمل کنیم؛ جهادگر باید خالق محیط جدید باشد، محیطی که بر مبنای گفتمان انقلاب اسلامی و تصویر تمدنی نظام شکل می‌گیرد.

وی جریان جهادی را «نرم‌افزار ویژه انقلاب اسلامی» دانست و گفت: بسیاری از اهداف انقلاب ممکن است با سازوکارهای صرفاً اداری محقق نشود، اما با این نرم‌افزار جهادی که توان شکل‌دهی به فرهنگ و محیط اجتماعی را دارد، تحقق تصویر تمدنی ممکن خواهد بود.

از حل مسئله تا بلوغ تمدن‌ساز

سردار زهرایی با اشاره به کارنامه موفق جهادگران در حوادثی چون سیل، زلزله، کرونا، جنگ ۱۲ روزه، اقتصاد مقاومتی و محرومیت‌زدایی، خاطرنشان کرد: جهادگران در حل مسئله موفق بوده‌اند؛ نمونه آن آبرسانی به بیش از ۲ هزار و ۶۲۸ روستا است، اما گام بعدی، نقش‌آفرینی در شکل‌دهی جدید محیط است که نیاز امروز انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در این مسیر گفت: شکل‌دهی محیط باید در جغرافیا و با مردم انجام شود، نه صرفاً در چارچوب یک گروه جهادی؛ این همان گام بلوغ، حرکت عمومی و تمدن‌سازی جریان جهادی است.