۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

خرابی جاده بخش احمدی حادثه آفرید

حاجی آباد- رئیس شورای بخش احمدی شهرستان حاجی آباد از واژگونی یک دستگاه نیسان با بار گوجه فرنگی بر اثر ریزش سنگ و خرابی جاده سیاهو به احمدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سالاری گفت: بر اثر ریزش سنگ و خرابی جاده سیاهو به احمدی، دیشب یک دستگاه نیسان با بار گوجه فرنگی واژگون شد.

سالاری افزود: این حادثه خسارت جانی نداشت، اما جاده سیاهو به احمدی دارای شیب تند و خطر آفرین است و به لحاظ کوهستانی بودن و ریزش دائم سنگ، نیاز به بازسازی و مرمت دارد.

وی گفت: با گذشت یک هفته از بارندگی‌ها و مرمت نشدن جاده سیاهو به احمدی، رانندگان این مسیر همچنان خسارت می‌بینند.

رئیس شورای بخش احمدی گفت: در این زمینه با مسئولان مربوطه بارها مکاتبه و پیگیری شده، اما تاکنون اقدام جدی صورت نگرفته است.

جاده سیاهو به احمدی به طول ۵۰ کیلومتر است که سی کیلومتر آن کوهستانی است.

