وقوع پنج زلزله در فارغان حاجی آباد/زلزله ها هیچ خسارتی نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه فارغان در شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان از شب گذشته تا کنون با وقوع پنج زلزله، لرزیده که بزرگترین این زلزله ها 4.6 ریشتر بوده است.

در ساعت 21: 8 صبح امروز زلزله 4.6 ریشتری در عمق 18 کیلومتری در فارغان به وقوع پیوست و ساعت 58: 12 نیز زمین لرزه ای به بزرگی 4.2 ریشتر در عمق 15 کیلومتری در این منطقه رخ داده است.

حسین رنجبر مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه هیچ کدام از این زمین لرزه ها خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.

وی ادامه داد: بخشی از این زلزله ها در مناطق کوهستانی واقع شده و تعدادی از آنها در منطقه سیاهو شهرستان بندرعباس نیز احساس شده و همچنین این زمین لرزه ها بخش احمدی شهرستان حاجی آباد را نیز لرزانده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: ستادهای بحران در این مناطق از شب گذشته تا کنون فعال شده و نیروهای امدادی نیز در آمادگی کامل قرار دارند.

رنجبر بیان داشت: این زلزله ها نگرانی مردم را نیز در پی داشته که از مردم می خواهیم با حفظ هوشیاری خود، نکات ایمنی را رعایت کرده و از حضور در مکان های غیر مستحکم دوری کنند.