کشتی ۷۰ هزار تنی کالای اساسی در شهید رجایی پهلو گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس‌نژاد مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به تداوم روند تأمین کالاهای اساسی کشور، اظهار کرد: بیستمین کشتی حامل کالای اساسی با محموله ذرت در بندر شهید رجایی پهلوگیری کرد.

وی افزود: این کشتی حامل ۷۰ هزار و ۸۸۷ تن ذرت بوده و به منظور تخلیه در محوطه‌های مجتمع بندری شهید رجایی به اسکله شماره ۱۳ هدایت شد.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با بیان اینکه عملیات تخلیه کشتی‌های کالای اساسی به صورت مستمر در حال انجام است، تصریح کرد: در حال حاضر یک فروند کشتی ۶۶ هزار تنی که اواخر آذرماه در اسکله شماره ۱۴ پهلودهی شده در حال تخلیه است.

عباس‌نژاد ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ فروند کشتی حامل ۹۸۲ هزار و ۳۶۸ تن کالای اساسی شامل گندم، روغن، برنج، کود، جو و ذرت وارد بندر شهید رجایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت بیشترین حجم واردات کالاهای اساسی مربوط به ۱۰ فروند کشتی گندم و پنج فروند کشتی روغن بوده است.