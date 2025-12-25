احتمال اعزام ارتش به غزه؛ حاکمان با این تصمیم تیشه به ریشه خود می زنند

خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: «راجه ناصر عباس جعفری»، رئیس مجلس وحدتالمسلمین پاکستان و عضو مجلس سنای این کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار داشت: بنا بر اظهارات وزیر خارجه آمریکا، حاکمان پاکستان پیشنهاد اعزام نیرو به غزه را داده اند. چنین تصمیمی از سوی حاکمان، معادل ضربه زدن به خود است.
وی افزود: قلب مردم پاکستان برای مظلومان فلسطین میتپد. در غزه نسلکشی صورت گرفته، انسانهای بیگناه به قتل رسیدهاند، ویرانی و تباهی گسترده شده و از هر نوع سلاح مشروع و نامشروع استفاده شده است. پاکستان که یک قدرت هستهای است، حتی به اندازه ذرهای از مظلومان فلسطین حمایت نکرده است؛ نه کمکی برای توقف این جنگ انجام داده و نه هیچگونه سلاحی در اختیار آنان قرار داده است.
علامه راجه ناصر عباس تأکید کرد: هدف اصلی آمریکا این است که حماس خلع سلاح شود. تنها حماس نیست، بلکه آمریکا میخواهد سلاح را از جهاد اسلامی و دیگر گروههای مقاومت نیز بگیرد.
وی ادامه داد: مردم پاکستان در برابر کسانی که چنین اقداماتی انجام میدهند، خواهند ایستاد و با آنان مقابله خواهند کرد.
پیشتر خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته بود: «عاصم منیر» رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان با بزرگترین چالش دوران خدمت خود مواجه است، زیرا واشنگتن از اسلامآباد خواسته تا به غزه نیرو اعزام کند.
رویترز به نقل از منابعی در ارتش پاکستان افزود: احتمالاً، فیلدمارشال منیر در هفتههای آینده به واشنگتن سفر خواهد کرد تا با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. این سومین دیدار وی در شش ماه اخیر خواهد بود که تمرکز آن، احتمالاً روی اعزام نیرو به غزه خواهد بود.
به ادعای رویترز: طرح ۲۰ مادهای ترامپ برای غزه، اعزام نیرو از کشورهای مسلمان برای نظارت بر دوره انتقال و بازسازی اقتصاد این منطقه را شامل میشود. بسیاری از کشورها درباره این مأموریت که هدف آن خلع سلاح گروههای مقاومت است، محتاط هستند زیرا ممکن است آنها را وارد درگیری کرده و موجب خشم حامیان فلسطین در داخل شود.
رویترز نوشت: امتناع از اعزام نیرو میتواند ترامپ را عصبانی کند و پاکستان به دلیل تمایل به دریافت سرمایهگذاری و کمک امنیتی از واشنگتن، در این باره تحت فشار است. در عین حال، حضور نیروهای پاکستانی در غزه ممکن است آتش اعتراضات احزاب اسلامگرای داخلی را شعلهور کند. ورود پاکستان به این مأموریت، فیلدمارشال منیر را در داخل با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد و افکار عمومی ممکن است منیر را «در خدمت اسرائیل» بدانند.
نظر شما