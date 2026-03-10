سلیمانی: روند تخلیه کالا در بنادر تنگستان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در بازدید از گمرکات دلوار و بوالخیر و همچنین اسکله بندر عامری ضمن گفت‌وگو با مسئولان گمرک، کارگزاران حمل و تخلیه، و نیروهای مستقر در اسکله، از پیشرفت مطلوب کارها و فعالیت شبانه‌روزی کارکنان ابراز رضایت کرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور و محدودیت‌های ناشی از تحولات اخیر، کالاهایی که از مسیر گمرکات تنگستان وارد می‌شوند، نقش کلیدی در تنظیم بازار شهرستان و حتی برخی نقاط استان دارند و از این رو، تسریع در روند ترخیص و توزیع آنها برای جلوگیری از هرگونه اختلال در زنجیره تأمین ضروری است.

سلیمانی افزود: تخلیه کالا در بنادر دلوار، بوالخیر و بندر عامری در حال حاضر بدون مشکل پیش می‌رود، اما برای حفظ این روند و افزایش سرعت کار، تصمیم گرفته شده نیروی انسانی بیشتری به فرآیندهای تخلیه و ترخیص اضافه شود تا در ساعات اضافه‌کار نیز فعالیت ادامه یابد.

فرماندار تنگستان همچنین ایجاد سازوکار هماهنگ میان گمرک، بخشداری و دستگاه‌های پشتیبان را از اولویت‌های جدی دانست و بر تقویت ارتباطات لجستیکی و تأمین زیرساخت‌های تخلیه و بارگیری تأکید کرد.

سلیمانی با تمجید از تلاش بی‌وقفه نیروهای اجرایی گفت: همت و همکاری کارکنان گمرکات و اسکله‌ها نشان‌دهنده روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری آنان در خدمت به مردم است، امروز عملکرد این نیروها، تضمین‌کننده امنیت کالایی و آرامش اقتصادی در تنگستان است.