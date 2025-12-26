  1. بین الملل
سرنگونی ۷۷ پهپاد اوکراینی به دست روسها

منابع روسی از سرنگونی دهها پهپاد اوکراینی طی شب گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۷۷ پهپاد اوکراینی طی شب گذشته خبر داد.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۷۷ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله ولگوگراد، روستوف و مسکو رهگیری و منهدم کرده است.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: طی شب گذشته سامانه دفاع هوایی ۷۷ پهپاد را سرنگون کرده است که ۳۴ پهپاد بر فراز ولگوگراد، ۲۳ پهپاد بر فراز روستوف، ۵ پهپاد بر فراز کالوگا، ۵ پهپاد بر فراز کریمه و سه پهپاد را بر فراز منطقه مسکو سرنگون کرده است که یکی از آنها در راه شهر مسکو بود.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود اعلام کرد: همچنین سه پهپاد بر فراز دریای سیاه، دو پهپاد بر فراز بلگورود، یک پهپاد بر فراز فورنیچ و یک پهپاد نیز بر فراز دریای آزوف سرنگون شده است.

