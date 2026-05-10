فرماندار دشتی: تکمیل محور ناصری - شنبه در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در بازدید از محور ناصری - شنبه با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه راهسازی اظهار کرد: با وجود همه مشکلات و تنگناها، اقدامات و کارهای خوبی در این حوزه در حال انجام است.
وی افزود: محور ناصری - شنبه به عنوان یکی از پروژههای مهم استان و شهرستان از اهمیت ویژهای برخوردار است که بخشی از این محور در دهه فجر سال گذشته افتتاح شد.
فرماندار دشتی ادامه داد: تلاش داریم ۶ کیلومتر باقیمانده این محور نیز با پیگیری و همت مجموعه اجرایی و پیمانکار پروژه در سال جاری تکمیل و بهرهبرداری شود.
مقاتلی بیان کرد: در پی بازدید سال گذشته استاندار بوشهر از این محور و قول مساعد ایشان در خصوص تسریع در تکمیل این پروژه، با پیگیری های صورت گرفته در سال گذشته تاکنون در مجموع ۹۵۰ میلیارد ریال اعتبار به پروژه اختصاص یافت و در زمان حاضر پیمانکار مطالبات معوقی ندارد و انتظار داریم شاهد تسریع در روند کاری این پروژه باشیم و عقبماندگیهای موجود جبران شود.
