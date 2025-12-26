مادر شدن، عامل کاهش سرطان در زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه بهنام، متخصص زنان و زایمان در پویش خوش به حالم که مادرم، اظهار کرد: زمانی که خداوند زنی را لایق مادر شدن میکند، اثرات بسیار مفیدی بر جنبههای جسمی و روحی او میگذارد.
وی ادامه داد: مطالعات انجام شده در معتبرترین دانشگاههای جهان نشان میدهد که با هر بارداری، میزان سرطان سینه (شایعترین سرطان در زنان) کاهش مییابد. این اثر محافظتی تا ده سال پس از بارداری ادامه دارد. همچنین خطر سرطان رحم با هر بارداری حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش مییابد. زنانی که تاکنون باردار نشدهاند (نولیپار)، نسبت به مادران در معرض ریسک بالاتری از سرطان قرار دارند.
بهنام افزود: در حوزه بیماریهای شایع دیگر نیز، بارداری تأثیرات مثبتی دارد. فیبرومهای رحمی (تومورهای خوشخیم و علت اصلی هیسترکتومی) با بارداری بهطور چشمگیری کاهش مییابند. همچنین در بیماری آندومتریوز (که با درد لگن، قاعدگی و مقاربت همراه است)، اغلب با شروع بارداری دردها بهطور کامل یا قابلتوجهی برطرف میشود. در بسیاری از موارد پس از زایمان، کیستهای آندومتریوزی بهطور کامل ناپدید میشوند.
وی اضافه کرد: در مورد نگرانیهایی مانند پوکی استخوان، ریزش مو یا کمبود ویتامینها (مانند آهن) در مادران، باید تأکید کنم که بارداری یک سفر ۹ ماهه است که نیاز به برنامهریزی و مراقبتهای قبل از بارداری دارد. اگر این مراقبتها بهدرستی انجام شود، میتوان از عوارض کاسته یا آنها را مدیریت کرد.
این متخصص زنان و زایمان تصریح کرد: پس مادر شدن نهتنها یک موهبت الهی و معنوی است، بلکه از نظر علمی نیز تأثیرات محافظتی قابلتوجهی بر سلامت جسمی زنان دارد.
نظر شما