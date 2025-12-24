استاندار کرمانشاه: اعضای کمیسیون ماده ۵ امضای طلایی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، عصر چهارشنبه در جلسه کمیسیون ماده ۵ با اشاره به نقش تعیینکننده این کمیسیون در سرنوشت شهرها گفت: تصمیمات این کمیسیون مستقیماً با رفاه عمومی و کیفیت زندگی شهروندان در ارتباط است و باید با نهایت دقت کارشناسی و مسئولیتپذیری اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون و کمیته فنی در عمل دارای «امضای طلایی» هستند، افزود: هر امضا میتواند منافع یا خسارات بزرگی برای مردم و حتی بخشهای دولتی و خصوصی به همراه داشته باشد؛ بنابراین اگر لازم باشد برای بررسی یک موضوع چندین جلسه برگزار شود، هیچ ایرادی ندارد و نباید در این مسیر شتابزده تصمیم گرفت.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه مبنای تصمیمگیریها باید طرحهای جامع و تفصیلی باشد، تصریح کرد: این طرحها حاصل سالها کار کارشناسی هستند و نباید با نگاههای سلیقهای یا تفسیرهای شخصی دچار تغییر شوند، چرا که کوچکترین انحراف میتواند پیامدهای بلندمدت برای شهر به همراه داشته باشد.
حبیبی با اشاره به اهمیت سرانههای عمومی اظهار کرد: فضاهای سبز، پارکها، مراکز آموزشی و خدماتی و همچنین سرانههای پارکینگ نباید قربانی تصمیمات غیرکارشناسی شوند و در صورت ضرورت جابهجایی، باید حتماً جایگزین مناسب برای آنها پیشبینی شود تا شهر دچار کمبود خدمات پایه نشود.
وی موضوع پارکینگ را یکی از چالشهای جدی شهر دانست و گفت: معامله بر سر پارکینگ به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، زیرا بخش زیادی از مشکلات ترافیکی و حتی برخی آسیبهای اجتماعی ناشی از بیتوجهی به تأمین پارکینگ در زمان صدور پروانههای ساختمانی است.
استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه پارکینگهای عمومی تأکید کرد و افزود: نهتنها نباید ظرفیتهای پیشبینیشده در طرحهای جامع کاهش یابد، بلکه لازم است برای پاسخ به رشد جمعیت و خودروها افزایش نیز پیدا کند.
حبیبی در ادامه با تأکید بر شفافیت مصوبات کمیسیون ماده ۵ تصریح کرد: تمامی مصوبات باید بهصورت کامل در سایت ادارهکل راه و شهرسازی منتشر شود تا مردم در جریان تصمیمات قرار گیرند و این شفافیت موجب افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.
وی در پایان با قدردانی از اعضای کمیسیون ماده ۵ و کمیته فنی ابراز امیدواری کرد که با تصمیمات دقیق، کارشناسی و شفاف، زمینه ارتقای کیفیت زندگی شهری و حفظ منافع عمومی در کرمانشاه بیش از پیش فراهم شود.
