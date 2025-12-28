محمد محمدزاده قانعی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کدد: آئین بزرگداشت سالروز حماسه ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت شب ۲ شنبه بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع شیروان برگزار میشود.
وی افزود: هر ساله با هدف تقویت گفتمان بصیرت و بازخوانی نقش مردم در دفاع از نظام اسلامی با حضور مردم ولایی، خانوادههای معظم شهدا و مسؤولین برگزار میشود.
محمدزاده قانعی بیان کرد: روز ۹ دی جلوهای از بصیرت، حضور آگاهانه مردم و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی است و اتحاد ملی همواره باعث خاموش شدن فتنهها و ناامیدی دشمن میشود.
این مسؤول گفت: سخنران مراسم سید احمد میرعمادی مسؤول نمایندگی ولی فقیه در استان قم خواهد بود.
نظر شما