به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ناصر محمدی، ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با توصیه مکرر نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و التزام به انجام واجبات و ترک محرمات، خطرناک‌ترین زیان را از دست دادن هویت انسانی و دینی خود و خانواده دانست.

وی با استناد به آیه ۱۵ سوره زمر، تصریح کرد: خسارت اصلی، از دست دادن هویت است؛ چرا که زیان‌های مادی قابلیت جبران دارند، اما گرفتار شدن در گناه و سلب هویت، بزرگ‌ترین خسران به شمار می‌آید.

امام موقت نماز جمعه یزد در ادامه، با فرارسیدن نهم دی‌ماه، این روز را روز بصیرت و میثاق با ولایت خواند و با یادآوری وقایع سال ۱۳۸۸، تصریح کرد: در آن سال، با وجود مشارکت نزدیک به ۴۰ میلیون نفری مردم در انتخابات، عده‌ای با زیر سوال بردن رأی ملت و طرح ادعای دروغین تقلب، کشور را دچار آشوب کرده و کام ملت را تلخ ساختند. این فتنه، عامل امیدواری مجدد دشمنان نظام شد که پیش از آن، مأیوس شده بودند.

آیت‌الله محمدی با قاطعیت بیان کرد: جمهوری اسلامی تاکنون حتی یک رأی را نیز جابه‌جا نکرده است و تأکید نمود که سران فتنه نیز در جلسات خصوصی اعتراف کرده بودند که تقلبی رخ نداده، اما برای تحقق اهداف خود، این حقیقت را پنهان نمودند.

وی افزود: در نهایت، حضور گسترده مردمی در نهم دی‌ماه ۱۳۸۸، به این فتنه پایان داد و پیوند ملت با رهبری و اصول انقلاب را یک بار دیگر تثبیت کرد.

آیت‌الله محمدی فرارسیدن ولادت امام محمدتقی (ع)، امام جوادالائمه (ع) را تبریک گفت و در واکنش به اهانت اخیر به ساحت این امام همام، این اقدام را ناپسند و محکوم دانست و برخورد با عاملان آن را منوط به طی شدن مسیر قانونی کرد.

وی همچنین با اشاره به آغاز سال میلادی، ضمن تبریک این مناسبت به شهروندان مسیحی و تأکید بر حفظ حقوق آنان، یادآور شد که اعیاد ملی و دینی خود ملت ایران باید مورد توجه باشد و تقلید و بزرگ‌نمایی مناسبت‌های فرهنگی بیگانه، نشانه‌ای از خودباختگی فرهنگی تلقی می‌شود.

امام‌جمعه موقت یزد به وضعیت معیشتی مردم اشاره کرد و خطاب به مسئولان گفت: افزایش مداوم قیمت‌ها، نشان‌دهنده عدم کارآمدی وعده‌هاست تا زمانی که آثار تصمیمات اقتصادی در سفره مردم ملموس نشود. وی خواستار استمرار برنامه‌های موفق گذشته که به کاهش تورم، رشد اقتصادی و فعال‌سازی واحدهای تولیدی انجامید و پرهیز از تکرار سیاست‌های شکست‌خورده شد.