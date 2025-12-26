  1. استانها
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

محمدی: وعده‌های اقتصادی باید در سفره مردم ملموس شود

یزد_ امام جمعه موقت یزد با اشاره به وضعیت معیشتی مردم خطاب به مسئولان گفت: افزایش مداوم قیمت‌ها نشان‌دهنده عدم کارآمدی وعده‌هاست، بلکه باید آثار تصمیمات اقتصادی در سفره مردم ملموس شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ناصر محمدی، ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با توصیه مکرر نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و التزام به انجام واجبات و ترک محرمات، خطرناک‌ترین زیان را از دست دادن هویت انسانی و دینی خود و خانواده دانست.

وی با استناد به آیه ۱۵ سوره زمر، تصریح کرد: خسارت اصلی، از دست دادن هویت است؛ چرا که زیان‌های مادی قابلیت جبران دارند، اما گرفتار شدن در گناه و سلب هویت، بزرگ‌ترین خسران به شمار می‌آید.

امام موقت نماز جمعه یزد در ادامه، با فرارسیدن نهم دی‌ماه، این روز را روز بصیرت و میثاق با ولایت خواند و با یادآوری وقایع سال ۱۳۸۸، تصریح کرد: در آن سال، با وجود مشارکت نزدیک به ۴۰ میلیون نفری مردم در انتخابات، عده‌ای با زیر سوال بردن رأی ملت و طرح ادعای دروغین تقلب، کشور را دچار آشوب کرده و کام ملت را تلخ ساختند. این فتنه، عامل امیدواری مجدد دشمنان نظام شد که پیش از آن، مأیوس شده بودند.

آیت‌الله محمدی با قاطعیت بیان کرد: جمهوری اسلامی تاکنون حتی یک رأی را نیز جابه‌جا نکرده است و تأکید نمود که سران فتنه نیز در جلسات خصوصی اعتراف کرده بودند که تقلبی رخ نداده، اما برای تحقق اهداف خود، این حقیقت را پنهان نمودند.

وی افزود: در نهایت، حضور گسترده مردمی در نهم دی‌ماه ۱۳۸۸، به این فتنه پایان داد و پیوند ملت با رهبری و اصول انقلاب را یک بار دیگر تثبیت کرد.

آیت‌الله محمدی فرارسیدن ولادت امام محمدتقی (ع)، امام جوادالائمه (ع) را تبریک گفت و در واکنش به اهانت اخیر به ساحت این امام همام، این اقدام را ناپسند و محکوم دانست و برخورد با عاملان آن را منوط به طی شدن مسیر قانونی کرد.

وی همچنین با اشاره به آغاز سال میلادی، ضمن تبریک این مناسبت به شهروندان مسیحی و تأکید بر حفظ حقوق آنان، یادآور شد که اعیاد ملی و دینی خود ملت ایران باید مورد توجه باشد و تقلید و بزرگ‌نمایی مناسبت‌های فرهنگی بیگانه، نشانه‌ای از خودباختگی فرهنگی تلقی می‌شود.

امام‌جمعه موقت یزد به وضعیت معیشتی مردم اشاره کرد و خطاب به مسئولان گفت: افزایش مداوم قیمت‌ها، نشان‌دهنده عدم کارآمدی وعده‌هاست تا زمانی که آثار تصمیمات اقتصادی در سفره مردم ملموس نشود. وی خواستار استمرار برنامه‌های موفق گذشته که به کاهش تورم، رشد اقتصادی و فعال‌سازی واحدهای تولیدی انجامید و پرهیز از تکرار سیاست‌های شکست‌خورده شد.

