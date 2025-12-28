به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر یکشنبه در آئینی به مناسبت پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا در موزه هوافضای کرمان گفت: امروز در حوزه هوافضا شاهد دانش بومی راهبردی هستیم که بخشی از نمود آن در ساخت و پرتاب ماهوارهها نمایان شده و این فناوری میتواند پیشران علم، صنعت و امنیت اقتصادی کشور باشد.
وی با اشاره به کاربردهای فناوری فضایی افزود: دادههای ماهوارهای امکان پایش حوزههایی مانند آب، کشاورزی، معادن، محیط زیست، تغییرات اقلیمی و ریزگردها را فراهم میکند و توسعه ارتباطات و هوشمندسازی از نیازهای ضروری کشور است.
استاندار کرمان با بیان اینکه کرمان بزرگترین استان کشور با تنوع اقلیمی، ظرفیتهای معدنی و کشاورزی است، گفت: این استان از جمله مناطقی است که میتواند بیشترین بهره را از فناوری فضایی و دادههای ماهوارهای در بخشهای کشاورزی، معدن و حفاظت از منابع طبیعی ببرد.
طالبی، همچنین با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان تصریح کرد: کرمان میتواند به یکی از قطبهای کاربردهای فضایی و دادهمحور مبتنی بر پایشهای فضایی تبدیل و در این راستا همکاری با سازمان فضایی کشور در این مسیر اهمیت ویژهای دارد.
وی وجود موزه هوافضا در کرمان را از ظرفیتهای مهم استان کرمان دانست و گفت: این موزه میتواند هم جاذبه گردشگری و هم زمینه آشنایی دانشآموزان و نوجوانان با صنعت هوافضا را فراهم و انگیزهای برای ورود آنان به این حوزه ایجاد کند.
