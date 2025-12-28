  1. استانها
  2. کرمان
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۱

طالبی: پرتاب ماهواره‌های ایرانی نماد اقتدار علمی و خوداتکایی ملی است

طالبی: پرتاب ماهواره‌های ایرانی نماد اقتدار علمی و خوداتکایی ملی است

کرمان- استاندار کرمان، گفت: پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا، نماد اقتدار علمی و خوداتکایی ملی و حاصل اعتماد به نسل جوان و دانش بومی کشور در حوزه هوا فضا است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر یکشنبه در آئینی به مناسبت پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا در موزه هوافضای کرمان گفت: امروز در حوزه هوافضا شاهد دانش بومی راهبردی هستیم که بخشی از نمود آن در ساخت و پرتاب ماهواره‌ها نمایان شده و این فناوری می‌تواند پیشران علم، صنعت و امنیت اقتصادی کشور باشد.

وی با اشاره به کاربردهای فناوری فضایی افزود: داده‌های ماهواره‌ای امکان پایش حوزه‌هایی مانند آب، کشاورزی، معادن، محیط زیست، تغییرات اقلیمی و ریزگردها را فراهم می‌کند و توسعه ارتباطات و هوشمندسازی از نیازهای ضروری کشور است.

استاندار کرمان با بیان اینکه کرمان بزرگ‌ترین استان کشور با تنوع اقلیمی، ظرفیت‌های معدنی و کشاورزی است، گفت: این استان از جمله مناطقی است که می‌تواند بیشترین بهره را از فناوری فضایی و داده‌های ماهواره‌ای در بخش‌های کشاورزی، معدن و حفاظت از منابع طبیعی ببرد.

طالبی، همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان تصریح کرد: کرمان می‌تواند به یکی از قطب‌های کاربردهای فضایی و داده‌محور مبتنی بر پایش‌های فضایی تبدیل و در این راستا همکاری با سازمان فضایی کشور در این مسیر اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی وجود موزه هوافضا در کرمان را از ظرفیت‌های مهم استان کرمان دانست و گفت: این موزه می‌تواند هم جاذبه گردشگری و هم زمینه آشنایی دانش‌آموزان و نوجوانان با صنعت هوافضا را فراهم و انگیزه‌ای برای ورود آنان به این حوزه ایجاد کند.

کد خبر 6705017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها