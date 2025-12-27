  1. بین الملل
  2. اروپا
۶ دی ۱۴۰۴، ۸:۱۰

وقوع انفجارهای قدرتمند پایتخت اوکراین را لرزاند

وقوع انفجارهای قدرتمند پایتخت اوکراین را لرزاند

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از وقوع انفجارهای قدرتمند طی بامداد امروز شنبه در پایتخت اوکراین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بامداد امروز انفجارهای قدرتمندی کی یف پایتخت اوکراین را لرزاند به طوری که مقامات این کشور اعلام کردند که کی یف در معرض حملات موشکی قرار گرفته است.

شهردار کی یف نیز با تأیید وقوع این انفجارها اعلام کرد که پدافند هوایی اوکراین فعال شده و ساکنان باید به سمت پناهگاه‌ها بروند.

نیروی هوایی اوکراین نیز بامداد امروز حالت فوق العاده در سراسر کشور اعلام کرد.

الجزیره نیز به نقل از مقامات نظامی اوکراین گزارش داد که روسیه حملات گسترده‌ای را علیه کی یف انجام داده است.

کد خبر 6702867

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها