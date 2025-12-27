وقوع انفجارهای قدرتمند پایتخت اوکراین را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بامداد امروز انفجارهای قدرتمندی کی یف پایتخت اوکراین را لرزاند به طوری که مقامات این کشور اعلام کردند که کی یف در معرض حملات موشکی قرار گرفته است.

شهردار کی یف نیز با تأیید وقوع این انفجارها اعلام کرد که پدافند هوایی اوکراین فعال شده و ساکنان باید به سمت پناهگاه‌ها بروند.

نیروی هوایی اوکراین نیز بامداد امروز حالت فوق العاده در سراسر کشور اعلام کرد.

الجزیره نیز به نقل از مقامات نظامی اوکراین گزارش داد که روسیه حملات گسترده‌ای را علیه کی یف انجام داده است.