۹ دی؛ ملت ایران با شعله ایمان راه آینده را روشن کردند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سالروز حماسه ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، فرصت مناسبی برای بازخوانی حضور خودجوش، مسئولانه و دشمن‌شکن مردم ایران در دفاع از ارزش‌های انقلاب و نظام اسلامی است. مسئولان شهرستان ساوه و نماینده مردم در شهرستان‌های ساوه و زرندیه با تاکید بر اهمیت این رویداد تاریخی، حماسه ۹ دی را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و نماد پایداری ملت ایران در برابر فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان می‌دانند.

حماسه ۹ دی تجلی بصیرت و وحدت ملت ایران بود

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سالروز حماسه ۹ دی، این روز را جلوه‌ای از بصیرت، حضور آگاهانه مردم و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست.

حجت‌الاسلام محمد سبزی اظهار کرد: حماسه ۹ دی نمونه‌ای شاخص از وحدت و هوشیاری ملت ایران در مقابله با فتنه‌ها بود و نشان داد مردم با بصیرت و آگاهی کامل، از نظام و ولایت فقیه حمایت می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت رعایت قانون و تبعیت از رهبری افزود: فتنه‌های سیاسی نشان می‌دهد که عبور از چارچوب قانون و بی‌توجهی به نصیحت خیرخواهان، خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای کشور به دنبال دارد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس افزود: حماسه ۹ دی به ما یادآوری می‌کند که پایبندی به قانون و حمایت از رهبری، مهم‌ترین عامل حفظ ثبات و امنیت جامعه است.

حجت الاسلام سبزی گفت: حضور گسترده مردم در ۹ دی نشان داد که ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی، هوشیاری و بصیرت خود را به نمایش می‌گذارد و اجازه نمی‌دهد توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی موفق به نتیجه برسد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از درس‌های حماسه ۹ دی، اظهار کرد: این حماسه به‌عنوان یک نقطه عطف در تاریخ انقلاب اسلامی، چراغ راه ملت ایران در مقابله با فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان است و باید همواره مورد بازخوانی و تبیین برای نسل‌های جوان قرار گیرد.

۹ دی نماد بصیرت، وحدت و وفاداری مردم به انقلاب اسلامی است

فرماندار ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حماسه ۹ دی گفت: این روز یکی از مقاطع مهم و ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی است که اوج بصیرت، آگاهی و هوشیاری مردم ایران در دفاع از ارزش‌های انقلاب، نظام و ولایت فقیه را به نمایش گذاشت.

سید مهدی حسینی افزود: مردم در ۹ دی با حضوری گسترده و خودجوش، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری نشان دادند.

وی با اشاره به پیام حماسه ۹ دی برای نسل جوان اظهار کرد: مهم‌ترین پیام این روز، ضرورت بصیرت، شناخت صحیح شرایط و هوشیاری در برابر جنگ روانی و تبلیغات دشمن است.

فرماندار ساوه ادامه داد: جوانان باید بدانند دشمن همواره در پی ایجاد تفرقه و خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی است و تنها با آگاهی، اتحاد و پایبندی به ارزش‌های دینی و ملی می‌توان در برابر این توطئه‌ها ایستادگی کرد.

حسینی نقش مردم در شکل‌گیری حماسه ۹ دی را بی‌بدیل و تعیین‌کننده دانست و گفت: این حضور عظیم مردمی نشان داد ملت ایران در بزنگاه‌های حساس، همواره مسئولانه و هوشیارانه وارد میدان می‌شود و اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف شوم خود دست یابند.

وی با تأکید بر وظیفه مسئولان در پاسداشت حماسه ۹ دی افزود: خدمت صادقانه، شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به مطالبات مردم از مهم‌ترین وظایف مسئولان است و تبیین درست وقایع این روز و انتقال مفاهیم آن به نسل‌های آینده باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار ساوه تاکید کرد: ۹ دی یادآور این حقیقت است که ملت ایران همواره پشتیبان انقلاب و نظام اسلامی بوده و خواهد بود و با حفظ وحدت و تقویت بصیرت، مسیر پیشرفت، عدالت و سربلندی کشور با قدرت ادامه خواهد یافت.

حماسه ۹ دی نقطه عطفی در تاریخ بصیرت و ولایت‌مداری ملت ایران است

امام جمعه ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم ایران در ۹ دی‌ماه با حضوری گسترده، منسجم و دشمن‌شکن، بار دیگر نشان دادند که در دفاع از اسلام، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی لحظه‌ای تردید به خود راه نمی‌دهند و در بزنگاه‌های حساس تاریخی، همواره در صحنه حضور دارند.

حجت‌الاسلام جعفر رحیمی با تأکید بر اینکه حماسه ۹ دی یک حرکت مقطعی یا احساسی نبود، اظهار کرد: این حضور عظیم مردمی حاصل سال‌ها ایمان، شناخت، دشمن‌شناسی و پیوند عمیق مردم با ولایت فقیه بود و نشان داد ملت ایران با بصیرت خود، مرز حق و باطل را به‌خوبی تشخیص می‌دهد.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد فتنه و تفرقه در جامعه گفت: دشمنان انقلاب اسلامی همواره در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای جنگ نرم، عملیات روانی و تحریف واقعیت‌ها، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و مردم را از مسیر انقلاب منحرف کنند، اما حماسه ۹ دی پاسخی قاطع و تاریخی به این توطئه‌ها بود.

حجت‌الاسلام رحیمی با اشاره به پیام حماسه ۹ دی برای نسل جوان افزود: مهم‌ترین پیام این روز برای جوانان، ضرورت بصیرت، آگاهی سیاسی، دشمن‌شناسی و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری است و جوانان باید با مطالعه دقیق تاریخ انقلاب اسلامی، از تکرار فتنه‌ها جلوگیری کنند.

وی اطهار کرد: جوان امروز باید بداند که دشمن ممکن است با چهره‌ای فریبنده و با شعارهای ظاهراً جذاب وارد میدان شود، اما هدف اصلی او تضعیف باورهای دینی، هویت ملی و وحدت اسلامی است و تنها راه مقابله با این جریان‌ها، تقویت ایمان، آگاهی و اتحاد است.

امام جمعه ساوه نقش مردم در خلق حماسه ۹ دی را بی‌بدیل دانست و گفت: آنچه ۹ دی را به یک حماسه ماندگار تبدیل کرد، حضور خودجوش و مسئولانه مردم از اقشار مختلف جامعه بود که بدون هیچ‌گونه دعوت رسمی، برای دفاع از ارزش‌ها و مقدسات به میدان آمدند.

حجت‌الاسلام رحیمی با تأکید بر وظیفه مسئولان، علما و نخبگان در پاسداشت این حماسه افزود: تبیین درست وقایع ۹ دی، روشنگری مستمر و انتقال مفاهیم این روز به نسل‌های آینده، یک وظیفه همگانی است و نباید اجازه داد دشمن با تحریف یا فراموشی، حقیقت این حماسه بزرگ را کمرنگ کند.

وی تصریح کرد: ۹ دی یادآور پیوند ناگسستنی مردم با ولایت فقیه و نظام اسلامی است و این سرمایه عظیم اجتماعی، پشتوانه‌ای محکم برای عبور از مشکلات، تحقق عدالت، پیشرفت کشور و حفظ عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

حماسه ۹ دی، ضامن بازدارندگی نظام در برابر فتنه‌های آینده است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان زرندیه نیر در آستانه فرارسیدن سالروز حماسه نهم دی ماه، "روز بصیرت و میثاق امت با ولایت"، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح ابعاد این رویداد تاریخی، آن را ضامن بقای نظام و عامل ایجاد بازدارندگی در برابر توطئه‌های دشمنان دانست.

سرهنگ علی رسولی، با تأکید بر اهمیت تبیین مستمر ابعاد فتنه سال ۸۸، اظهار کرد: نهم دی ماه، تنها یک روز در تقویم نیست، بلکه یک مکتب است؛ مکتبی که در آن ملت فهیم و آگاه ایران، با هوشمندی کامل، میان غبار فتنه راه خود را پیدا کرده و با لبیک تاریخی به ندای رهبر معظم انقلاب، خط بطلانی بر همه توطئه‌های شوم دشمنان کشیدند.

وی افزود: حماسه ۹ دی، نقطه اوج بصیرت تاریخی ملت ما بود، دشمنان در سال ۸۸ با هدف اصلی ایجاد شکاف میان مردم و ولایت فقیه و براندازی نظام، تمام توان خود را به میدان آوردند، اما حضور خودجوش، میلیونی و عاشورایی مردم، تیر خلاص را بر پیکر فتنه زد و نشان داد که پیوند مردم با نظام و انقلاب، ناگسستنی است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج زرندیه، با ربط دادن مفاهیم پایداری در مقاطع مختلف، اظهار کرد: روحیه پایداری و ایستادگی ملت ایران، یک پدیده مقطعی نیست؛ بلکه خصیصه ذاتی ملت ما است.

رسولی افزود: همان‌گونه که در دوران جنگ تحمیلی، مردم با بصیرت و فارغ از گرایش‌های سیاسی، در کنار هم ایستادند تا از تمامیت ارضی دفاع کنند، در حماسه ۹ دی نیز با بصیرت دینی و سیاسی خود، از تمامیت فکری و انقلابی کشور دفاع کردند.

وی افزود: این دو مقطع تاریخی، یعنی مقاومت در برابر دشمن خارجی و مقابله با فتنه داخلی، نشان می‌دهد که بصیرت مردم، همواره ترمیم‌کننده زخم‌ها بوده است. نیاز به حفظ این بصیرت و میثاق با رهبری برای خنثی‌سازی تحرکات آینده دشمن، حیاتی است.

سرهنگ رسولی، با اشاره به کارکرد استراتژیک این حماسه در طول سال‌های پس از آن، تصریح کرد: کارکرد اصلی ۹ دی، بازدارندگی است و این حماسه به وضوح ثابت کرد که قدرت نرم انقلاب اسلامی، از ایمان، آگاهی و حضور به موقع مردم در صحنه نشأت می‌گیرد و همین قدرت است که توطئه‌های آینده دشمن را پیشاپیش خنثی می‌کند.

وی، وظیفه امروز بسیج و همه دلسوزان انقلاب را «جهاد تبیین» خواند و گفت: اکنون وظیفه بسیجیان در شهرستان زرندیه و تمامی نقاط کشور، این است که ابعاد این حماسه را برای نسل جوان و نوجوان که آن دوران را تجربه نکرده‌اند، با زبانی شیوا و مستدل تبیین کنند.

سرهنگ رسولی گفت: ما نباید اجازه دهیم بصیرت، که دستاورد اصلی ۹ دی است، کمرنگ شود. بصیرت و ولایت‌مداری، یگانه راه عبور از گردنه‌های سخت و فتنه‌های پیش رو است.

وی تاکید کرد: انتظار است عموم مردم بصیر و همیشه در صحنه شهرستان زرندیه با حضور پرشور خود در مراسم گرامیداشت نهم دی ماه، بار دیگر این میثاق ناگسستنی را با آرمان‌های انقلاب و رهبری تجدید کرده و مکر دشمنان را خنثی کنند.