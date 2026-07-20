به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع دو زمینلرزه ۵.۲ و ۵.۷ ریشتری صبح دوشنبه در حوالی کوزران، وزیر راه و شهرسازی، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در تماسهای جداگانه با استاندار کرمانشاه، آخرین وضعیت مناطق زلزلهزده را جویا شدند.
در این تماسها، منوچهر حبیبی با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده، اعلام کرد که از نخستین دقایق وقوع زلزله، ستاد مدیریت بحران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و تیمهای ارزیاب در مناطق حادثهدیده حضور یافته و روند مدیریت شرایط بهصورت میدانی دنبال شده است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به نتایج ارزیابیهای اولیه افزود که این زمینلرزهها هیچگونه تلفات جانی نداشته و خسارتهای واردشده نیز محدود به ترکهای سطحی و آسیب به برخی دیوارهای غیرمسکونی قدیمی بوده است. همچنین شبکههای آب، برق، گاز، مخابرات و راههای ارتباطی بدون مشکل در حال خدمترسانی هستند.
وی همچنین با تأکید بر آمادگی کامل دستگاههای امدادی و اجرایی استان برای مقابله با هرگونه پسلرزه احتمالی، اظهار کرد که مدیریت بحران در استان بهطور کامل در حال انجام است و در شرایط فعلی نیازی به اعلام وضعیت اضطراری و ورود ستاد ملی مدیریت بحران وجود ندارد.
در جریان این تماسها، وزیر راه و شهرسازی آمادگی این وزارتخانه را برای تأمین هرگونه حمایت فنی، مهندسی و اعتباری مورد نیاز استان اعلام کرد. سخنگوی دولت نیز بر پشتیبانی کامل دولت از استان کرمانشاه تأکید داشت و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز ضمن قدردانی از عملکرد مدیریت بحران استان، آمادگی ستاد ملی را برای تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز اعلام کرد.
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