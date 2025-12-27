به گزارش خبرنگار مهر، بیبی فاطمه حقیرالسادت صبح شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری چهارمین رویداد معرفی نیازهای فناورانه شهرداری یزد با هدف همافزایی میان مدیریت شهری و شرکتهای دانشبنیان خبر داد.
وی گفت: این برنامه با حضور شهردار، اعضای شورا و مدیران سازمانهای وابسته به شهرداری در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد که بیانگر اراده جدی مدیریت شهری برای استفاده از ظرفیت فناوری در حل چالشهای شهری است.
رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به مشارکت پنج سازمان وابسته به شهرداری در این رویداد افزود: سازمانهای فرهنگی اجتماعی و ورزشی، آتشنشانی و خدمات ایمنی، مدیریت آرامستانها، سیما و منظر و فضای سبز شهری، و همچنین سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی، نیازهای فناورانه خود را مطرح کردند؛ نیازهایی که ارتباط مستقیمی با رفاه شهروندان و تجربه گردشگران از شهر تاریخی یزد دارد.
حقیرالسادت با تأکید بر اهمیت شناسایی و اولویتبندی این نیازها، اظهار کرد: ورود شرکتهای دانشبنیان به عرصه مدیریت کاربردی شهر، میتواند منجر به خلق راهکارهایی نو، مقرونبهصرفه و اثربخش شود و در نهایت رضایت عمومی را افزایش دهد.
وی همچنین عملکرد دورههای گذشته این رویداد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بخش قابل توجهی از نیازهای فناورانه شهرداری در دورههای پیشین به محصولات و خدمات عملیاتی تبدیل شدهاند که این نشاندهنده درست بودن مسیر همکاری با مجموعههای فناور است.
رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد، رویکرد این کمیسیون را حمایت همهجانبه از نوآوریهایی دانست که منجر به بهبود سیمای شهر، افزایش ایمنی، ارتقای سطح خدمات و تقویت زیرساختهای گردشگری میشود.
حقیرالسادت از شرکتهای دانشبنیان، پژوهشگران دانشگاهی و فعالان حوزه فناوری دعوت کرد با مراجعه به وبسایت مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری یزد، از نیازهای ثبتشده آگاه شده و پیشنهادها و طرحهای خود را برای مشارکت در حل مسائل شهری ارائه کنند.
