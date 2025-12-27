مومنی: بیش از ۶ میلیون نفر در انتظار دریافت کارت ملی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان ثبت احوال کشور با انتقاد از تأخیرهای طولانی در صدور کارت ملی هوشمند گفت: در حال حاضر بیش از ۶ میلیون نفر در کشور در انتظار دریافت کارت ملی هوشمند هستند که این عقب‌ماندگی مربوط به امسال نیست و از سال‌های گذشته انباشته شده است.

وی با تأکید بر اینکه چنین وضعیتی به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست، افزود: هرچند در بخش‌های مختلف کشور از توسعه و پیشرفت سخن گفته می‌شود، اما وقتی میلیون‌ها نفر پس از گذشت چند سال همچنان منتظر دریافت کارت ملی خود هستند، این موضوع شایسته جایگاه و مأموریت سازمان‌های متولی نیست و برای مردم نیز باورپذیر نخواهد بود.

وزیر کشور با بیان اینکه صدور کارت ملی هوشمند باید در اولویت فوری قرار گیرد، تصریح کرد: لازم است برنامه‌ای روشن و زمان‌بندی‌شده برای جبران این عقب‌ماندگی، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت، تدوین و ارائه شود.

مؤمنی ادامه داد: در شورای معاونان وزارت کشور، کارگروهی مشخص برای پیگیری این موضوع تشکیل شده و مصوبات لازم نیز در این زمینه اتخاذ شده است. انتظار می‌رود با هماهنگی و همکاری سایر بخش‌های وزارت کشور و دستگاه‌های مرتبط، روند صدور کارت‌های ملی تسریع شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای این برنامه‌ها و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، عقب‌ماندگی موجود در اولین زمان ممکن جبران شده و خدمات هویتی به‌موقع و شایسته به شهروندان ارائه شود.