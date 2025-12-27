ظفری: حوادث پارسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ظفری پیش از ظهر شنبه در حاشیه ستاد مدیریت بحران استانداری مازندران اظهار کرد: سال گذشته کشور و بهویژه استان مازندران با انواع مختلفی از بحرانها مواجه بود که مدیریت این حوادث با همراهی دستگاههای اجرایی ملی و استانی انجام شد.
وی با اشاره به تنوع مخاطرات در طول سال افزود: در هر فصل با تهدیدها و چالشهای متفاوتی روبهرو هستیم و تلاش سازمان مدیریت بحران بر این است که ظرفیت استانها در سطح ملی و استانی بهطور کامل فعال شود.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور به تشکیل قرارگاه «ایرانِ من» اشاره کرد و گفت: این قرارگاه با هدف استفاده هدفمند از توان مجموعههای مردمی و افزایش مشارکت اجتماعی در فرآیند مدیریت بحران راهاندازی شده است.
ظفری با اشاره به منابع مالی مدیریت بحران ادامه داد: بر اساس بند «میم» ماده ۲۸ قانون الحاق، اعتبارات مشخصی برای مدیریت بحران پیشبینی شده که از این محل تأمین میشود و استان مازندران توانسته سهم قابل توجهی از این منابع را جذب کند.
وی تأکید کرد: مازندران در زمره استانهای اولویتدار سازمان مدیریت بحران کشور قرار دارد و جزو پنج استانی است که اعتبارات ویژهای برای افزایش آمادگی و مقابله با بحرانها به آنها اختصاص یافته است.
