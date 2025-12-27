  1. استانها
  2. مازندران
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

ظفری: حوادث پارسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زد

ظفری: حوادث پارسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زد

ساری- معاون هماهنگی پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به ابعاد گسترده حوادث طبیعی و غیرطبیعی گفت: مجموع خسارت‌های ناشی از بحران‌ها پارسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ظفری پیش از ظهر شنبه در حاشیه ستاد مدیریت بحران استانداری مازندران اظهار کرد: سال گذشته کشور و به‌ویژه استان مازندران با انواع مختلفی از بحران‌ها مواجه بود که مدیریت این حوادث با همراهی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی انجام شد.

وی با اشاره به تنوع مخاطرات در طول سال افزود: در هر فصل با تهدیدها و چالش‌های متفاوتی روبه‌رو هستیم و تلاش سازمان مدیریت بحران بر این است که ظرفیت استان‌ها در سطح ملی و استانی به‌طور کامل فعال شود.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور به تشکیل قرارگاه «ایرانِ من» اشاره کرد و گفت: این قرارگاه با هدف استفاده هدفمند از توان مجموعه‌های مردمی و افزایش مشارکت اجتماعی در فرآیند مدیریت بحران راه‌اندازی شده است.

ظفری با اشاره به منابع مالی مدیریت بحران ادامه داد: بر اساس بند «میم» ماده ۲۸ قانون الحاق، اعتبارات مشخصی برای مدیریت بحران پیش‌بینی شده که از این محل تأمین می‌شود و استان مازندران توانسته سهم قابل توجهی از این منابع را جذب کند.

وی تأکید کرد: مازندران در زمره استان‌های اولویت‌دار سازمان مدیریت بحران کشور قرار دارد و جزو پنج استانی است که اعتبارات ویژه‌ای برای افزایش آمادگی و مقابله با بحران‌ها به آن‌ها اختصاص یافته است.

کد خبر 6703260

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها