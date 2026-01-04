به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر یکی از حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ است و این دو تیم باید در روز ۶ تیر ۱۴۰۵ در شهر سیاتل ایالات متحده آمریکا در آخرین بازی مرحله گروهی خود رو در روی هم قرار گیرند.

روزنامه الشرق الاوسط خبر داد که تیم های ملی مصر و عربستان در دیداری تدارکاتی به مصاف هم می روند. در متن این خبر آمده است: مذاکرات رسمی بین مسئولان فدراسیون‌های فوتبال عربستان و مصر در حال انجام است تا یک دیدار دوستانه بین‌المللی در دوحه، پایتخت قطر، طی «روزهای فیفا» که بین ۲۳ تا ۳۱ مارس خواهد بود، برگزار شود. این دیدار در چارچوب آماده‌سازی‌ها برای جام جهانی ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است.

اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که تیم ملی عربستان (الأخضر) در همان بازه زمانی، یک دیدار دوستانه دیگر نیز مقابل یک تیم بزرگ اروپایی برگزار خواهد کرد، تیمی مشابه تیم ملی اسپانیا. همچنین گزینه برگزاری دیداری مقابل یک تیم از آمریکای جنوبی نیز در حال بررسی است، با توجه به اینکه عربستان در مرحله گروهی جام جهانی آینده با تیم ملی اروگوئه روبه‌رو خواهد شد.