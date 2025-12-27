یوسفی نژاد:موانع صادرات و تجارت قانونمند درمرز کیله سردشت تسهیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یوسفی نژاد ظهر شنبه در بازدید از مرز کیله سردشت با تاکید بر تسهیل بر رفع موانع تولید و صادرات و نیز تسهیل تجارت قانونمند در این مرز تاکید کرد و اظهار کرد: تسریع معضلات مرزی به ویژه در مراکز فعالی مانند کیله سردشت و اتخاذ تصمیمات کارشناسی و عملیاتی بر اساس واقعیت‌های موجود در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: در این بازدید نکات و پیشنهادات دریافت شده، در هیئت همراه و در ستاد مرکزی مورد بررسی فوری قرار خواهد گرفت و با همکاری دستگاه‌های ذیربط، برای رفع مشکلات شناسایی شده، اقدام لازم صورت می‌پذیرد.

ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی نیز با تشریح برخی جزئیات عملیاتی، بر تعامل بیشتر با نمایندگان محلی و تجار برای ارائه خدمات بهتر تأکید و اطمینان داد که پیگیری مصوبات این جلسه میدانی در استان بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

در بازدید میدانی مشاور رئیس کل گمرک ایران وضعیت فرآیندهای گمرکی، ترافیک مرزی، زیرساخت‌ها، نواقص موجود تجهیزات و همچنین مسائل و نیازهای فعالان اقتصادی، بازرگانان و مسافرانی که از این مرز تردد می‌کنند، مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید، مشکلات زیرساختی، فرآیندی و تجهیزاتی به صورت مشروح مورد بحث و واکاوی قرار گرفت و راهکارهای عملیاتی برای تسهیل و روان‌سازی امور در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بررسی شد.