۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸

ابلاغ دستورالعمل ارزشیابی فعالیت‌های مراکز تحقیقات علوم پزشکی ۱۴۰۴

ابلاغ دستورالعمل ارزشیابی فعالیت‌های مراکز تحقیقات علوم پزشکی ۱۴۰۴

دستورالعمل ارزشیابی فعالیت‌های تحقیقات و فناوری مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، در ارزشیابی سال ۱۴۰۴ شاخص‌های ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی طی فرآیندی چندمرحله‌ای و با مشارکت گسترده ذی‌نفعان، مورد بازنگری کارشناسی قرار گرفته و تغییرات حداقلی در محورها و زیرمحورهای ارزشیابی اعمال شده و برای نخستین بار، با رویکردی روزآمد و متناسب با فرآیندهای بهینه در بستر سامانه، به صورت برخط اجرا می‌شود.

نظام ارزشیابی فعالیت‌های تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از اصول سیاست‌های کلی علم و فناوری کشور، نقشی کلیدی در سازماندهی، هدایت و ارتقای تحقیقات حوزه سلامت ایفا می‌کند.

ارزشیابی سال ۱۴۰۴ در قالب سه محور حاکمیت و رهبری، تولید دانش و اثرگذاری و همچنین ۲۰ زیرمحور/شاخص برای اولین بار به صورت روزآمد(Ongoing) در مراکز تحقیقات علوم پزشکی انجام خواهد شد و هدف کلی آن، توسعه کمی و کیفی پژوهش‌های علوم پزشکی به منظور کسب مرجعیت علمی و تولید علم نافع است.

در این راستا، معاونت تحقیقات و فناوری با رویکردی علمی، نظام‌مند و هدف‌گرا همه‌ساله نسبت به ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی اقدام کرده و ضمن سنجش عملکرد پژوهشی، ظرفیت‌ها و چالش‌ها را شناسایی و منابع و سیاست‌ها را در مسیر تحقق اهداف کلان علمی کشور هدایت می‌کند. این فرآیند علاوه بر رتبه‌بندی و ایجاد رقابت علمی سازنده، بستری برای ارتقای کیفیت، افزایش اثربخشی و پاسخگویی نظام سلامت به نیازهای جامعه فراهم می‌آورد.

برای دسترسی به این دستورالعمل به این لینک مراجعه کنید.

کد خبر 6703652
سعدانه طباطبایی نیا

