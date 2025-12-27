به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، در ارزشیابی سال ۱۴۰۴ شاخص‌های ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی طی فرآیندی چندمرحله‌ای و با مشارکت گسترده ذی‌نفعان، مورد بازنگری کارشناسی قرار گرفته و تغییرات حداقلی در محورها و زیرمحورهای ارزشیابی اعمال شده و برای نخستین بار، با رویکردی روزآمد و متناسب با فرآیندهای بهینه در بستر سامانه، به صورت برخط اجرا می‌شود.

نظام ارزشیابی فعالیت‌های تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از اصول سیاست‌های کلی علم و فناوری کشور، نقشی کلیدی در سازماندهی، هدایت و ارتقای تحقیقات حوزه سلامت ایفا می‌کند.

ارزشیابی سال ۱۴۰۴ در قالب سه محور حاکمیت و رهبری، تولید دانش و اثرگذاری و همچنین ۲۰ زیرمحور/شاخص برای اولین بار به صورت روزآمد(Ongoing) در مراکز تحقیقات علوم پزشکی انجام خواهد شد و هدف کلی آن، توسعه کمی و کیفی پژوهش‌های علوم پزشکی به منظور کسب مرجعیت علمی و تولید علم نافع است.

در این راستا، معاونت تحقیقات و فناوری با رویکردی علمی، نظام‌مند و هدف‌گرا همه‌ساله نسبت به ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی اقدام کرده و ضمن سنجش عملکرد پژوهشی، ظرفیت‌ها و چالش‌ها را شناسایی و منابع و سیاست‌ها را در مسیر تحقق اهداف کلان علمی کشور هدایت می‌کند. این فرآیند علاوه بر رتبه‌بندی و ایجاد رقابت علمی سازنده، بستری برای ارتقای کیفیت، افزایش اثربخشی و پاسخگویی نظام سلامت به نیازهای جامعه فراهم می‌آورد.

برای دسترسی به این دستورالعمل به این لینک مراجعه کنید.